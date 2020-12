Bons plans [Cyber Monday] Le Asus Zenfone 7 Pro 256 Go passe sous les 600 euros !

À l’occasion du Cyber Monday, Darty propose le smartphone Asus Zenfone 7 Pro 256 Go avec une jolie remise. Le terminal passe à « seulement » 599 euros.

Si vous recherchez un téléphone haut de gamme performant, réactif avec un bel affichage et une autonomie robuste, alors le Asus Zenfone 7 Pro a tout ce qu’il faut. Il est aujourd’hui disponible avec une réduction de 200 euros, faisant chuter son prix de 799 euros à 599 euros. En prime, une paire d’écouteurs Bluetooth vous seront offerts gratuitement.

Le Asus Zenfone 7 Pro en détail

Le Zenfone 7 Pro est un téléphone très haut de gamme, ce qui se fait de mieux chez le constructeur Asus. Ce modèle arbore un écran Super Amoled de 6,67 pouces de grande qualité. De quoi afficher une résolution Full HD+ de 2400 × 1080 pixels (et HDR10+). En outre, cette dalle offre un taux de rafraîchissement de 90 Hz, très appréciable dans les jeux ou pour les vidéos.

Les performances de ce smartphone sont assurées par le processeur haut de gamme Snapdragon 865+. Le constructeur a fait le choix d’y associer 8 Go de RAM. Ce duo permet de lancer rapidement et de faire tourner n’importe quel jeu ou application gourmande disponible sur le marché, dans les meilleurs paramètres possibles. En outre, la puce rend ce téléphone compatible avec la 5G, qui se déploie en France en cette fin d’année.

Enfin, le Zenfone 7 Pro est également intéressant pour la photographie. Il embarque une « Flip Caméra » rotative à 180 degrés, qui intègre 3 capteurs de 64 + 12 + 8 mégapixels. À cela s’ajoutent quelques technologies comme la stabilisation optique qui permettent de réaliser de jolies photos en toutes circonstances. Le téléphone peut filmer jusqu’en 8K à 30 FPS, en 4K à 30/60 et 120 IPS. Pour stocker vos photos et vidéos, vous pouvez compter sur les 256 Go de stockage que ce modèle propose.

Ce smartphone est, pour finir, un petit champion de l’autonomie. Il est équipé d’une batterie de 5000 mAh ce qui vous permet de tenir deux jours avec une utilisation normale. Le Zenfone 7 Pro est aussi compatible avec Quick Charge 4.0 (30 W), ce qui vous permet de recouvrer 60 % en seulement 34 minutes, 100 % en 93 minutes. Pour en savoir plus, vous pouvez retrouver notre test du Asus Zenfone 7 Pro.

Darty vous offrira également les écouteurs true wireless Sporty BT V985.