Bons plans Économisez 20 % sur l’écran incurvé gaming Xiaomi 34 pouces et 144 Hz

Pensé pour les joueurs, cet écran incurvé de 34 pouces offre en plus de sa surface d’affichage, une très belle image et surtout un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Le meilleur ? Il est à moins de 400 euros pendant les soldes.

Le Xiaomi Mi BHR4269GL 34 pouces est un écran incurvé au design épuré. Ajoutez à cela une surface d’affichage importante et la compatibilité FreeSync, avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Le tout pour un prix qui est loin d’être stratosphérique, 499 euros et durant la période des soldes, la Fnac le propose à 399,99 euros.

Le Xiaomi Mi BHR4269GL 34 pouces en détail

Son design minimaliste n’en fait pas une icône de design, mais il s’intégrera facilement à votre setup gaming. Il affiche une courbure de 1000R, assez présente pour favoriser l’immersion et pas trop importante, pour ne pas déformer notre perception de l’image.

Sa dalle VA de 34 pouces de diagonale affiche une définition UWQHD (3440 x 1440 pixels). De Cyberpunk 2077 à Flight Simulator, la majorité des jeux profitent pleinement de son format d’affichage 21/9. De plus, cela rend le travail bureautique en multifenêtre bien plus agréable. Son taux de rafraîchissement de 144 Hz et la compatibilité AMD FreeSync est l’un de ses points forts. Par contre, si vous avez une carte NVidia, vous vous sentirez un peu exclu, l’écran n’étant pas G-SYNC.

Cet écran rotatif et réglable en hauteur propose 2 ports HDMI 2.0, deux DisplayPort 1.4 et un port jack pour y brancher son casque gaming.