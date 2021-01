L’Oculus Quest est à 337,49 euros, la VR à moins cher pour les soldes

L’Oculus Quest est un casque VR autonome de haute volée, qui devient encore plus intéressant connecté à votre à votre PC. Un produit de très bon niveau à 337,49 euros durant les soldes.

L’oculus Quest est un casque VR autonome de haute volée qui, connecté à son PC devient un produit, presque aussi performant que les modèles les plus coûteux, L’Oculus Rift en tête. Un produit très intéressant à 559 euros et qui devient irrésistible à 337,49 euros chez Boulanger !

L’Oculus Quest en détail

L’Oculus Quest est un casque de réalité virtuelle autonome. Son design et son ergonomie sont très proches de celle de l’Oculus Rift, le haut de gamme de la maison. Mais ce dernier ne fonctionne qu’avec un PC bien équipé. La qualité de fabrication est au rendez-vous, l’interaction se fait très naturellement. Vous profiterez de la maîtrise technique et ergonomique d’Oculus.

Techniquement, il embarque la technologie Oculus Insight qui exploite une caméra frontale pour une VR plus précise et donc immersive. À cela s’ajoutent quatre capteurs intégrés au casque. Bon point, la grille virtuelle qui vous alerte quand vous sortez de la zone de jeu est bien présente. Cela évitera des chocs malencontreux avec des meubles ou des personnes. Les écrans de ce casque sont des LCD avec une définition de 1600 x 1440 pixels pour chaque œil.

Vous aurez totalement accès au riche catalogue Oculus Quest et pas seulement. Reliez-le à votre PC gaming et le Quest se transforme alors en casque gamer pour ordinateur. Nous avons presque les mêmes performances que le Rift pour deux fois moins cher ! Le catalogue PC s’ouvre donc à vous et cela fait simplement de ce casque VR l’une des meilleure et accessible portes d’entrée à la VR.

