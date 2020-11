Économisez 44 euros sur le clavier mécanique Logitech G512 SE

Cdiscount propose actuellement le clavier mécanique Logitech G512 SE à seulement 64,99 euros.

Vous êtes un joueur et vous cherchez à vous équiper avec du matériel de qualité à moindres frais ? Alors cette offre pourrait vous plaire. Le clavier mécanique pour PC Logitech G512 SE, avec des switch maison « Romer-G », est aujourd’hui disponible à 64,99 euros au lieu de 109 euros sur Cdiscount.

Le Logitech G512 SE en détail

Ce clavier utilise des touches mécaniques, mais pas n’importe lesquelles. On retrouve des switchs mécaniques tactiles Romer-G, la technologie maison. Celle-ci a été développée pour améliorer les sensations lorsqu’on tape les touches, mais aussi la précision et le confort de frappe. Elles sont ici proposées en modèle « tactile », qui allie vitesse et confort, notamment pour la saisie de texte. Plutôt pratique quand on joue ET que l’on télétravaille.

Côté design, Logitech présente un périphérique épuré, dans une couleur sombre. Le fabricant a utilisé un mélange d’aluminium et de magnésium, pour un très beau résultat. On appréciera également les bordures fines du châssis, qui permet au clavier de ne pas apparaître comme trop imposant. Ce modèle bénéficie d’un pavé numérique, un aspect essentiel pour beaucoup et qui n’est pas toujours présent dans les claviers mécaniques haut de gamme. Un dispositif de relais USB est aussi présent.

Enfin, le Logitech G512 SE embarque un solide éclairage RGB grâce à la technologie LIGHTSYNC. Cela vous permet notamment de synchroniser les variations d’illumination et de luminosité avec votre jeu en cours. Le clavier est capable d’afficher jusqu’à 16,8 millions de couleurs différentes. Pour finir, le Logitech G512 SE dispose d’un mode « Jeu », qui vous permet de configurer des raccourcis avec les touches Fn.