[Bon Plan] Le Xiaomi Mi Band 4 n’est qu’à 20 euros

Le bracelet connecté Xiaomi Mi Band 4 perd une petite dizaine d’euros chez Amazon qui le propose à 20,99 euros.

S’il a depuis été remplacé la 5eme version, le Mi Band 4 reste l’un des meilleurs rapport-qualité du marché en matière de bracelet connecté. C’est déjà le cas à 39 euros lors de son lancement, et ça l’est encore plus à 20,99 euros chez Amazon. C’est une réduction d’environ 10 euros sur le tarif généralement constaté d’une trentaine d’euros.

Le Mi Band 4 en détail

Contrairement au modèle précédent, le Mi Band 4 est désormais équipé d’un tout nouvel écran couleur AMOLED. Il possède aussi nouvelle interface pour une navigation facile et le suivi des statistiques, les messages et les notifications de fitness. De son prédécesseur il conserver en revanche le design, ce qui signifie que les bracelet du Mi Band 3 sont compatibles.

En plus des fonctions de suivi de santé et des activité précédentes et du cardiofréquencemètre, le Mi Smart Band 4 offre maintenant un mode de suivi de la nage. On trouve aussi des fonctions de verrouillage automatique lorsqu’il est retiré du poignet et des commandes pour la lecture de musique sur les smartphones.

Il est également équipé d’une batterie de 135 mAh ce qui lui offre jusqu’à 20 jours d’autonomie selon le constructeur. Ses dimensions de 46,9 x 17,9 x 12 mm pour 22 g en font un objet léger et discret sur le poignet. Bref, un bracelet connecté qui fait tout ou presque à petit prix. Vous trouverez tous les détails dans notre test du Mi Band 4.