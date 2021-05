Fnac 2nde vie : jusqu’à 50% de réduction sur les smartphones, TV, ordinateurs portables, MacBook, etc.

Fnac 2nde Vie est un service de la FNAC qui vous propose des produits reconditionnés ou réparés par des experts et au meilleur prix. Faites-vous plaisir avec des réductions allant jusqu'à -50% sur de nombreux univers.

© Capture JDG

Qu’est-ce qu’un produit Fnac 2nde vie ?

Acheter d’occasion sur Fnac 2nde vie, c’est l’assurance que le produit soit parfaitement conforme à vos attentes et 100% fonctionnel. En effet les articles proposés sont à l’origine des produits neufs issus du circuit Fnac, en France, et qui ont peu servi. Il peut s’agir par exemple de produits abimés lors d’un transport (souvent juste l’emballage) ou bien retournés par des clients qui ont changé d’avis.

Pour leur donner une 2eme vie, ils sont alors testés, nettoyés et réinitialisés par les experts de la Fnac suivant une procédure stricte dans ses ateliers en France. Ils bénéficient d’une garantie 12 mois et du service client Fnac.

Bref, Lorsque vous achetez d’occasion sur Fnac 2nde vie, vous bénéficiez de la même garantie de qualité, et de la même expérience d’achat que pour tous les autres produits vendus par la Fnac. La seule différence, c’est que vous contribuez à une économie circulaire et éco-responsable, et que vous bénéficiez d’un prix nettement plus attractif, pour vous équiper du dernier cri en toute sérénité.

jusqu’à -50% sur une sélection de smartphones

Jusqu’à -40% sur une sélection de TV

Jusqu’à -40% sur une sélection de PC Portable

Jusqu’à -40% sur une sélection de MacBook

Jusqu’à -40% sur une sélection d’appareils photo

Les différents états du reconditionné disponibles sont :

Comme neuf : un article « comme neuf » est un produit impeccable et complet, ne présentant aucune trace apparente d’usure bien qu’ayant déjà été utilisé. L’emballage peut présenter des dommages qui ne lui permettent pas de répondre au standard des produits neufs.

un article « comme neuf » est un produit impeccable et complet, ne présentant aucune trace apparente d’usure bien qu’ayant déjà été utilisé. L’emballage peut présenter des dommages qui ne lui permettent pas de répondre au standard des produits neufs. Très bon état : un article en « très bon état » est un produit complet présentant des défauts mineurs d’un point de vue esthétique. Le produit a été testé et jugé en parfait état de fonctionnement.

un article en « très bon état » est un produit complet présentant des défauts mineurs d’un point de vue esthétique. Le produit a été testé et jugé en parfait état de fonctionnement. Bon état : un produit en « bon état » est en parfait état de fonctionnement, il présente cependant de petits défauts esthétiques visibles comme de petites rayures ou éraflures.

un produit en « bon état » est en parfait état de fonctionnement, il présente cependant de petits défauts esthétiques visibles comme de petites rayures ou éraflures. Etat correct : cet état est attribué à un article présentant des signes d’usure manifestes, qui n’empêchent cependant pas l’utilisation normale du produit.

Voici deux exemples d’offres intéressantes :

815,50 euros de réduction sur le MacBook Pro 13.3” d’Apple / Bon Etat / au prix de 883,99 euros

Ecran Retina, 256 Go de SSD, 8 Go de RAM, processeur Intel Core i5 bicœur à 2 GHz, couleur Gris Sidéral

217,64 euros de réduction sur le PC Ultra-Portable Asus ZenBook 14 (UX425JA-BM005T) / Bon Etat / au prix de 581,99 euros

Ecran de 14″, processeur Intel Core i5, 8 Go de RAM, 256 Go de SSD, couleur Gris

