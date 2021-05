Pour 100€ vous pouvez avoir le OnePlus Nord N100 aujourd’hui uniquement

Dévoilé en fin d'année dernière, le OnePlus Nord N100 est un bon compromis pour un prix très attractif et en plus il est en forte promotion actuellement !

Rakuten propose le Nord N100 à seulement 103 euros aujourd’hui grâce au code RAKUTEN7 (7€ offerts dès 49€ d’achat sur tout le site). Vendeur français, livraison de 3 à 5 jours ouvrés. Offre valable uniquement aujourd’hui.

Profiter de l’offre chez Rakuten

Code promo : RAKUTEN7

Le OnePlus Nord N100 dispose d’un écran de 6,52″ HD+, d’une batterie de 5000 mAh avec une charge rapide 18 W. Aux manettes, on retrouve un Snapdragon 460 avec 4 Go et 64 Go de stockage (extensible va microSD), le tout sous OxygenOS10.5. Côté photo, on dispose ici d’un capteur principal de 13 MP avec un objectif bokeh pour les portraits et un objectif macro.