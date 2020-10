Commercialisé ce vendredi, le Galaxy S20 FE est disponible dès 159 euros grâce au bonus reprise de 100 euros proposé par Samsung.

Le Galaxy S20 FE est disponible aujourd’hui. Commercialisé au prix de 659 euros, le petit frère de la gamme S20 est accessible à partir de 159 euros seulement dans la boutique Samsung. Un très bon prix rendu possible par une offre spéciale exclusivement proposée chez Samsung : un bonus reprise de 100 euros. Grâce à celui-ci, il est possible de s’offrir le dernier smartphone coréen avec une réduction allant jusqu’à 500 euros.

Bonus reprise : comment ça fonctionne ?

Le principe est très simple : vous rendez votre ancien téléphone pour en acheter un nouveau et Samsung ajoute 100 euros à la valeur de la reprise. Le montant initial de la reprise varie en fonction de modèle de smartphone que vous renvoyez ainsi que son état. Quoi qu’il en soit : si votre téléphone est éligible, vous aurez droit à 100 euros de remise minimum, c’est-à-dire le montant du bonus. L’offre est compatible avec de très nombreuses marques et références, y compris des terminaux relativement anciens et même avec certaines tablettes.

Inversement, si vous possédez un terminal haut de gamme et récent, vous aurez droit à un montant sensiblement plus élevé. Dans le meilleur des cas, vous pourrez obtenir une réduction allant jusqu’au 500 euros. Dans ce cas, vous pourrez vous offrir le Galaxy SE 20 FE 4G pour 159 euros. Commercialisé à 659 euros habituellement cela revient donc à une réduction de 75 % !

La procédure de l’offre de reprise est assez simple, et toutes les démarches clairement expliquées. Il faut d’abord se rendre sur la page des Galaxy S20 puis sélectionner l’offre de reprise. Une fenêtre s’ouvrira pour que vous puissiez sélectionner le modèle de votre smartphone et Samsung vous donnera une première estimation du montant de la reprise, et vous devrez ensuite donner quelques informations sur l’état de votre terminal.

L’étape suivante consiste à renseigner le numéro IMEI de votre téléphone. Vous le trouverez en composant *#06# sur le pavé numérique de l’application « téléphone », ou dans la section « à propos » de votre mobile. L’estimation finale du montant de la reprise, avec le bonus de 100 euros compris est désormais affiché.

Vous passez ensuite commande sans avoir besoin d’avancer les frais de la remise. À la réception de votre nouveau mobile, vous aurez 7 jours pour envoyer votre ancien smartphone à Samsung grâce au bon de retour fourni gratuitement. De quoi vous laisser le temps de transférer vos données vers votre nouveau jouet. À la réception, Samsung analysera le terminal et confirmera le montant de la remise s’il est conforme à la description initiale.

Pourquoi choisir un Galaxy S20 FE ?

Petit frère de la série Galaxy S20, le Galaxy S20 FE (pour Fan Edition) vient ouvrir la gamme S20. Comme le Galaxy S10e l’année dernière, il concentre tous les principaux atouts de la série en se débarrassant de quelques caractéristiques secondaires pour obtenir un prix plus doux. Il reprend donc l’esthétique irréprochable des Galaxy S20 à commencer par un superbe écran AMOLED poinçonné au centre. Il mesure 6,5 pouces de diagonale avec un taux de rafraîchissement à 120 Hz pour rendre toutes les animations plus fluides.

Pour ce qui est des performances, Samsung intègre son processeur maison le plus performant avec l’Exynos 990 sur la version 4G. Pour la version 5G, il s’appuiera sur un processeur Qualcomm Snapdragon 865 qui est considéré aujourd’hui pour le plus puissant du marché. Une option intéressante pour ceux qui voudront profiter dès que possible de la nouvelle norme de télécommunication.

Sur la partie photo, le S20 FE conserve les très bons éléments de la série avec un module à trois capteurs. Le principal offre une définition de 12 Mpx avec une ouverture à f/1.8. Vous aurez également un capteur « téléphoto » pour des zooms optiques 3x (et x30 avec le renfort du logiciel) ainsi qu’un ultra grand-angle pour les paysages. La polyvalence est donc au rendez-vous pour parer à toutes les situations.

Dernier point intéressant à relever, le smartphone est certifié IP68, il sera donc résistant à l’eau en cas de chute. La présence de la recharge sans fil est également appréciable pour se faciliter la vie. La batterie en tant que telle affiche une capacité de 4500 mAh qui devrait lui permettre de tenir une journée sans aucun problème. En clair, le Galaxy S20 FE a donc tout ce qui fait un smartphone haut de gamme en 2020, sans avoir besoin de payer le prix fort pour cela.