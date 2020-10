Bons plans [Bon Plan] Ce forfait 30 Go coûte moins de 3 euros par mois pendant 6 mois

2,99 euros par mois pour 30 Go, difficile de faire moins cher pour un forfait mobile. Malheureusement cela ne dure que 6 mois, heureusement c’est sans engagement.

Après le très intéressant forfait 200 Go lancé pendant les French Days, Cdiscount Mobile joue cette fois la carte du tout petit prix avec un forfait 30 Go avec appels et SMS illimité à seulement 2,99 euros par mois. Ce tarif n’est malheureusement proposé que pendant 6 mois (12,99 euros après), mais heureusement l’offre est sans engagement. Si vous n’êtes pas contre changer de forfait dans 6 mois, c’est une bonne occasion de faire des économies. L’offre n’est disponible que jusqu’au 4 octobre.

Dans le détail ce forfait Cdiscount Mobile inclut :

Appels SMS et MMS illimités en France

30 Go de données en France

Appels et SMS illimité en France et dans les DOM

10 Go (supplémentaires) dans les DOM et l’Union européenne, MMS décomptés de l’enveloppe

Pour rappel, Cdiscount Mobile est connecté au réseau des trois opérateurs historiques que sont Orange, Bouygues et SFR. Le réseau est attribué en fonction de votre localisation. 10 euros vous seront facturés au moment de la commande pour la carte SIM. Il est également possible de conserver votre numéro de téléphone en fournissant votre numéro RIO au moment de la commande. Vous l’obtiendrez en appelant le 3179.