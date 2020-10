[Bon Plan] Cdiscount fête son anniversaire avec un code promo, comment en profiter au mieux ?

Pour ses 22 ans, Cdiscount propose un coupon de réduction de 22 euros dès 199 euros d’achat. Nous avons sélectionné des produits pour en profiter au mieux.

Cdiscount fête ses 22 ans ce mois-ci, et pour l’occasion le ecommerçant français propose un coupon de réduction de 22 euros à partir de 199 euros achat avec le code promo « 22ANS ». Un coupon intéressant pour des produits rarement en promotion ou juste au-dessus de 199 euros. Dans ce dernier cas, cela représente tout de même une réduction de plus de 10 %. Nous avons sélectionné quelques produits que nous trouvons intéressants pour vous aider à en profiter au mieux. Attention, le code promo est limité à 3000 utilisations au total.

Code promo : 22ANS

La Nintendo Switch Lite à 177 euros

Le succès de la Nintendo Switch et son potentiel ludique n’est plus à démontrer. Si bien que Nintendo et les revendeurs ne se bousculent pas pour proposer des promotions. La Nintendo Switch Lite étant commercialisée à 199,99 euros, elle est tout juste éligible au code promo. Vous pouvez aussi vous offre la Switch Lite à 177,99 euros. Cela fonctionne aussi avec la Nintendo Switch classique : elle vous coûtera 277,99 euros.

Trottinette électrique GoRide 80 Pro à 177 euros

La saison estivale est passée, mais en période de crise sanitaire éviter les transports en commun est toujours une bonne idée. Pour le faire à petit prix avec une trottinette assez fiable, la GoRide 80 Pro de Cdiscount est une excellente option. Elle peut monter à 25 Km/h, et dispose de suspensions à l’avant et à l’arrière. L’autonomie annoncée est de 25 km, mais cela sera variable en fonction du poids de l’utilisateur (100 kg max) et du dénivelé du trajet. Sachez enfin qu’elle dispose d’un feu à l’avant et à l’arrière, conformément à la législation. Attention, l’offre n’est disponible que ce 1er octobre.

Écran Gaming AOC 24 Full HD 144 Hz

Passer sur un écran 144 Hz est un vrai avantages sur les jeux compétitifs et en particuliers les jeux qui demandes des reflexes comme les jeux de tir. Vous pouvez le faire pour la modique somme de 177 euros avec cet écran AOC C24G1. Il embarque une dalle (VA) incurvée de 24 pouces Full HD avec un temps de réponse annoncé de 1 ms. Parfait pour le réactivité, et il est en plus compatible FreeSync. Il a en plus le mérite d’être orientable et réglable en hauteur. Vous pouvez le connecter via HDMI ou Display Port.

MacBook Air 2020 à 977 euros

Le MacBook Air 2020 profite en ce moment d’une réduction de 200 euros chez Cdiscount à laquelle s’ajoute les 22 euros de réduction avec le code promo. Vous pouvez donc vous l’offrir pour 977 euros. Un excellent prix pour cette excellente machine, idéale pour les tâches bureautiques. Rappelons qu’il s’agit de la configuration de base avec un processeur Intel Core i3 de 10e génération, 8 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage.

Aspirateur robot Roborock S5 Max à 327 euros

Dévoilé à l’IFA 2019 de Berlin à la rentrée, le Roborock S5 Max est un aspirateur-robot connecté qui fait partie des plus complets du marché. En plus de l’aspiration du sol, le Roborock S5 Max propose de laver votre sol avec sa serpillère intégrée et son réservoir de 290 mL capable de nettoyer près de 200 m² de surface sans jamais avoir besoin de remettre de l’eau. Bien sûr, il dispose de toutes les fonctionnalités typiques de la marque, avec notamment la présence d’une dizaine de capteurs intégrés dont un télémètre laser, ce qui permet à l’aspirateur-robot d’appréhender son environnement avec précision et de dresser une carte du logement nettoyé.