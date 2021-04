[Hot Deals] Le DJI Mavic Mini 2 est à 416€

Le constructeur a mis à jour son drone entrée de gamme, le DJI Mavic mini 2 il y a quelques mois, ce qui n’empêche pas de le voir déjà en promotion sur Aliexpress.

La notoriété de DJI n’est plus à faire. La société le fait bien comprendre notamment avec cette nouvelle mouture de son drone entrée de gamme, le DJI Mavic mini 2. Un drone qui ne laissera personne indifférent d’autant plus qu’il propose tout ce que la marque sait faire afin d’être utilisée par les plus novices. Petit et entrée de gamme, certes, mais ne le négligez surtout pas d’autant plus qu’il est en promotion sur Aliexpress au prix de 416 € à l’aide du code HAPPYFR16.

Profitez de l’offre chez Aliexpress

Code promo : HAPPYFR16

Vers l’infini et au-delà

S’il y a bien quelque chose que l’on va apprécier sur un drone c’est la distance à laquelle il va pouvoir aller. Le DJI Mavic mini 2 vous permettra de vous éloigner jusqu’à dix kilomètres (à vol d’oiseau) de vous et quatre kilomètres d’altitude. Cela vous permettra de réaliser des plans sublimes lors de vos prochaines vacances et de partager tout ça avec vos proches (et sur vos réseaux sociaux).

Une autre fonctionnalité, ou du moins, une sécurité que l’on aime voir sur un drone comme le Mavic mini 2 c’est la résistance au vent. Cette nouvelle génération rend les drones de certains concurrents désuets. Le drone de DJI est capable de résister à des vents de force cinq. Vous n’aurez aucun souci à faire voler le DJI Mavic mini 2 sur la cote méditerranéenne assujettie à la tramontane.

Le DJI Mavic mini 2 embarque un meilleur capteur et une nouvelle radiocommande

Alors que la première génération se contentait d’apporter un capteur capable de capturer des images avec une définition de 2,7 K, le DJI Mavic mini 2 intègre à son bord un capteur capable de filmer jusqu’en 4K. Une évolution qui n’est pas à négliger d’autant plus que les personnes s’en servent pour le travail.

La transmission a également été améliorée par rapport à celle du DJI Mavic mini premier du nom. Vous retrouverez l’OcuSync 2.0, une nouvelle transmission très performante. Cette dernière est présente dans les Mavic 2 ou encore les Phantom 4 Pro. Vous bénéficierez d’une retransmission vidéo en 720 p et 30 images par seconde.

Un autre changement qui est très appréciable, c’est la radiocommande. DJI a équipé le Mavic mini 2 de la radiocommande présente dans le Mavic Air 2. Celle-ci apporte une meilleure ergonomique à l’utilisation même si elle est plus grosse.

La radiocommande du Mavic mini 2 n’est pas équipée d’écran, il faudra intégrer son smartphone sur la partie supérieure afin de recevoir l’image du drone. Si votre smartphone se décharge rapidement, un port est disponible pour venir le recharger directement sur la radiocommande. Un câble sera fourni selon votre smartphone (lightning, USB-C ou mini-USB).

Pour ce qui est des fonctionnalités, DJI a intégré dans le Mavic mini 2, tout ce qui se faisait de meilleur sur les autres drones de la marque afin que tout le monde puisse le prendre en main à la perfection. En attendant, si le DJI Mavic mini 2 vous intéresse, accélérez le pas, il est en promotion sur Aliexpress au prix de 416 € à l’aide du code HAPPYFR16.

Profitez de l’offre chez Aliexpress