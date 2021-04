Le nouveau Black Shark 4 est à 365€, un prix imbattable pour son lancement !

Profitez d'une promotion imbattable sur le tout nouveau smartphone Black Shark 4 dédié aux gamers !

A l’occasion de son lancement, le Black Shark 4 est proposé aujourd’hui à un prix record de 365 euros chez Aliexpress avec une livraison rapide depuis la France ! Pour bénéficier de cette promotion, il vous suffit de récupérer le coupon sur la page produit ainsi que de rentrer le code HAPPYFR25 au moment du paiement dans votre panier !

Les Black Shark 4 propose un écran AMOLED de 6,7 pouces (Full HD+, taux de rafraîchissement de 144 Hz couplé à un touch sampling de 720 Hz, soitle taux d’échantillonnage tactile le plus haut jamais vu sur un smartphone à ce jour) poinçonné sur sa partie supérieure pour accueillir la caméra frontale et intègre un Snadrapgon 870 avec 8Go de RAM et une capacité de 128Go. Ce smartphone est ainsi parfaitement réactifs, et totalement adaptés à la pratique des jeux vidéo. Sur le châssis, on retrouve ainsi deux gâchettes physiques sensibles à la pression et paramétrables pour étendre les contrôles en jeu, permettant de se passer de manette externe.

Concernant le reste des caractéristiques, on retrouve une batterie de 4 500 mAh, et le smartphone propose la particularité de pouvoir être rechargés à la vitesse prodigieuse de 120W (chargeur vendu séparément) ! De ce fait, le Black Shark 4 est capable d’être remplumé en l’espace de 15 minutes seulement, d’après la marque. Afin d’éviter tout problème de surchauffe pendant la recharge ou tout simplement pour profiter de performances optimales en jeu, la marque propose également le FunCooler 2, un ventilateur externe qui affiche la température du smartphone lorsqu’on le pose dessus. Enfin, à l’arrière, on retrouve un look un peu plus discret que ses prédécesseurs, même si le fameux « X » est toujours là, ainsi que le bloc photo placé à l’horizontale avec notamment un capteur principal de 48 MPx.

