[Hottes Days] La caméra panoramique Xiaomi Mijia 360° tombe à 85,99 €

Pour ses Hottes Days, AliExpress dévoile de nombreuses promotions de qualité sur des produits technologiques. La caméra panoramique Xiaomi Mijia 360° tombe à 85,99 euros (au lieu de 120 euros), à travers plusieurs promotions et un code promotionnel à retrouver en fin d’article. Elle est expédiée depuis l’Europe, ce qui garantit un temps de livraison de 5 jours seulement.

Cette caméra panoramique est capable de filmer en 3,5K (3456 x 1728 px) avec la capteur IMX 206 de Sony. Elle dispose d’un objectif principal de 23,88 mégapixels, et du processeur Ambarella A12. On retrouve 3 modes de prise de vue : un mode plat, un mode planète et un mode sphère, qui permettent de s’adapter à l’angle et au paysage que vous souhaitez immortaliser.

La caméra panoramique Xiaomi Mijia est d’ailleurs pratique pour les voyageurs : elle dispose de la certification IP67 et est donc étanche. Elle est utilisable pendant la pratique de sports extrêmes, puisque l’on retrouve 6 axes anti tremblement. Enfin, elle est bien sûr compatible avec l’application MiHome qui vous permet d’ajouter de la musique de fond, de partager et de publier facilement votre vidéo sur les réseaux sociaux.

Avec une charge complète, vous pouvez filmer 75 minutes de prise de vue en 3,5K. Le temps de charge, lui, est environ de 2 heures. Attention, il s’agit ici de la version standard : elle n’est donc pas livrée avec une carte mémoire.