Cette Smart TV Samsung 50 pouces 4K n’est qu’à 29 euros avec la fibre Bouygues Telecom

Passez à la 4K pour seulement 29 euros avec la fibre Bouygues Telecom. L’opérateur propose aujourd’hui une réduction de 470 euros sur le téléviseur 50 4K de Samsung avec son offre Box + TV.

L’offre BBox Smart TV de Bouygues Telecom est toujours intéressante pour s’équiper d’un téléviseur 4K à moindre coût, mais elle est particulièrement attractive en ce moment. Bouygues Télécom proposent en ce moment le téléviseur Samsung 4K de 50 pouces pour seulement 29 euros, c’est 470 euros de réduction sur cette Smart TV vendue 499 euros dans le commerce. Cette importante réduction est proposée avec la très complète offre fibre à 39,99 euros par mois offrant des débits allant jusqu’à 1 Gb/s.

Pourquoi choisir l’offre BBox Smart TV ?

Le principal avantage de cette offre est très clairement celui de pouvoir obtenir un téléviseur 4K d’une diagonale confortable à un prix défiant toute concurrence. En réalité, il n’existe aucun téléviseur 4K à ce prix sur le marché. C’est donc particulièrement avantageux pour s’équiper.

Au-delà même du prix, c’est une période particulièrement propice à l’achat d’un téléviseur. Notamment en raison de l’arrivée des nouvelles consoles de jeux, mais aussi avec la démocratisation de la 4K sur les nombreux services de streaming et même sur certains programmes TV, notamment les évènements sportifs. Cela tombe bien, en 2021 auront lieu les Jeux olympiques et l’Euro de Football qui seront très probablement diffusés en 4K.

L’autre avantage de cette offre Bbox Smart TV c’est qu’il y a 150 chaînes de TV… sans décodeur TV ! Celui-ci est directement intégré dans le téléviseur grâce à une application. Vous disposez des mêmes fonctionnalités qu’avec un décodeur physique, mais avec une seule télécommande et sans branchements supplémentaires tout en gagnant de la place sur votre meuble TV.

Le téléviseur Samsung dans le détail

Plus précisément, le modèle proposé est le Samsung UE50TU7125. Il offre un écran 4K, d’une diagonale de 50 pouces, ce qui est généralement un bon juste milieu en terme de taille. C’est suffisamment grand pour bien profiter de ses contenus, mais sans prendre trop de place. La technologie HDR lui permet également d’améliorer encore l’image, notamment dans les zones sombres, mais il y a également d’autres avantages.

Le téléviseur est propulsé et par le Samsung Crystal Processeur 4K. Un processeur qui fera très bien fonctionner le système et s’occupera également « d’upscaler » les images Full HD en 4K. En clair, il transforme les images Full HD couramment diffusées par les chaînes de TV en images ultra haute définition/4K.

Comme tous les téléviseurs connectés de Samsung, il fonctionne avec l’interface Tyzen qui a le mérite d’être esthétiquement réussie et aussi facilement utilisable. Elle est aujourd’hui considérée comme l’une des meilleures interfaces pour Smart TV. Elle est à la portée de tout le monde. Sachez enfin que d’autres tailles d’écran sont disponibles si vous le souhaitez : 43, 55 ou 65 pouces. Cette dernière profite d’ailleurs d’une très belle promotion également.

Le forfait fibre de Bbox TV

L’offre fibre incluse dans l’offre Bbox TV est très complète et embarque tous éléments importants d’un bon abonnement fibre. Cela commence par internet avec un débit descendant maximum de 1 Gb/s par seconde. C’est aujourd’hui très largement suffisant pour n’importe quel usage domestique ou même de télétravail. Vos fichiers se téléchargeront très rapidement et vous streamerez tout le contenu que vous souhaitez, y compris en 4K sur le téléviseur.

Côté TV justement, l’offre inclut l’accès à 150 chaînes de TV ainsi que les replay habituels. Avec ou sans box, vous pourrez évidemment souscrire à des chaînes et services complémentaires. Enfin, sur la partie téléphone, vous avez les appels illimités vers fixes et mobiles en France et vers fixes de plus de 110 pays. Avec cette offre vous pouvez également obtenir un répéteur Wi-Fi en option pour améliorer la couverture de votre domicile.

Comme il s’agit d’une offre fibre, rappelons qu’un technicien devra se déplacer à votre domicile pour effectuer l’installation et mettre en service internet. Il faudra créer un compte Bouygues Telecom et vous serez contacté par Samsung afin de procéder à la commande du téléviseur. Il arrivera quelques jours plus tard avec l’application Bbox TV préinstallée, vous pourrez donc directement profiter du téléviseur.

Cet article est sponsorisé par Bouygues Telecom. Il a été réalisé par une équipe dédiée, indépendante de la rédaction du Journal du Geek.