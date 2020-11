[Hottes Days] La sympathique montre connectée Mibro Air est à 25 euros

Chez Aliexpress, c’est les Hottes Days. De nombreuses promotions sont à retrouver, et parmi elles figure la Mibro Air. Cette étonnante montre connectée est disponible à seulement 25,89 euros.

Mibro fait partie de l’écosystème Xiaomi. Elle a récemment lancé une nouvelle smartwatch, la Air. Elle se veut discrète, aérienne, et comporte de multiples fonctionnalités pratiques au quotidien. Elle est aujourd’hui proposée à 25,89 euros chez Aliexpress grâce à la réduction de 1 euro proposée par le marchand.

La Mibro Air en détail

La Xiaomi Mibro Air est une montre connectée qui embarque plusieurs fonctionnalités intéressantes, notamment pour les sportifs. Elle inclut pas moins de 12 modes sport, de façon à suivre vos efforts physiques durant vos séances, mais aussi les résultats, immédiatement. Tout est relié avec votre téléphone, par le biais de son application dédiée. Toutefois, l’écran LCD de 1,28 pouce (95 % de la surface de la montre) peut suffire.

Parmi les multiples configurations disponibles, il est possible de suivre et analyser ses performances sur un tapis de course ou sur un vélo. Toutefois, un mode yoga, football, basket-ball ou encore badminton est disponible, selon votre pratique sportive.

Malgré son prix très attractif, cette montre connectée ne fait pas l’impasse sur l’étanchéité avec une certification IP68. Un élément incontournable, puisque cela la rend hermétique à la poussière, à l’eau ou à la sueur. Même si elle n’est pas conçue pour de la natation, la Mibro Air est en mesure de tenir jusqu’à 1 mètre de profondeur durant une heure.

Ce petit compagnon de route est également capable d’analyser en profondeur votre sommeil, et d’en déterminer la qualité. En outre, un capteur de fréquence cardiaque a été inclus, pratique pour surveiller votre santé. Enfin, l’autonomie est plutôt correcte, puisque le constructeur annonce 10 jours en utilisation normale (avec le capteur cardiaque), et 25 jours en veille.