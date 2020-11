Pour le CyberMonth, l’abonnement 2 ans de NordVPN est à -68 % et 3 mois sont offerts

NordVPN n’attend pas le vendredi 27 novembre et déploie d’ores et déjà une jolie promotion à l’occasion du Cyber Month. L’abonnement 2 ans est à prix cassé et bénéficie de 68 % de réduction. Et pour toute souscription, 3 mois supplémentaires sont ajoutés gratuitement.

En profitant de cette promotion, le forfait de 2 ans chute à seulement 3,15 euros par mois. Par rapport à son prix standard, c’est environ 68 % d’économie. Pour marquer le coup, NordVPN se montre généreux et offre 3 mois supplémentaires du service, gratuitement.

L’offre NordVPN en détail

Plus que jamais, les utilisateurs sont soucieux de leur anonymat et de la protection de leur vie privée sur Internet. Et face au risque de piratage sur Internet, se protéger devient de plus en plus important. Recourir à un VPN, ou réseau privé virtuel est l’une des meilleures solutions. L’ensemble de vos données de navigation transit alors dans un tunnel chiffré et sécurisé. Conséquence directe, il est impossible de vous pister aussi précisément, et vous pouvez surfer sur la toile de façon anonyme.

Aujourd’hui, NordVPN est devenu leader incontestable en France en matière de VPN. Bien sûr, le service vous permet de préserver votre anonymat et votre cybersécurité en toute circonstance sur Internet, mais vous préserve aussi des cookies, des traqueurs, tout en conservant une vitesse de connexion considérable. Cela vous offre également l’occasion de vous connecter et télécharger un nombre illimité de fichiers via les protocoles P2P sans craindre de représailles de la part des autorités.

NordVPN est aujourd’hui un géant dans le domaine, puisqu’il est possible de vous connecter dans près de 59 pays à travers le monde, ce qui est possible grâce à leurs 5532 serveurs. Votre adresse IP est masquée, et vous pourrez notamment accéder au catalogue Netflix des États-Unis, du Canada ou du Japon. Pour la première fois, le contenu régional vous sera accessible, en particulier sur bon nombre de services de streaming.

Si NordVPN est aujourd’hui si populaire, c’est parce qu’il se démarque de la concurrence avec ses performances de vitesse. Le service ne souffre d’aucune limite de bande passante, et il s’appuie sur sa propre technologie, NordLynx, qui est basée sur le protocole open source WireGuard. Cela vous assure une très bonne rapidité de connexion de téléchargement, sans compromettre votre sécurité. D’ailleurs, NordVPN est présent sur toutes les plates-formes actuelles, et notamment Windows, Mac OS, iOS, Android ou Linux.

Enfin, NordVPN est accessible pour tout le monde. Son interface est sobre, lisible et intuitive. La formule convient notamment aux personnes qui n’ont jamais utilisé de VPN de leur vie. En plus de cela, avec un seul compte, vous pouvez installer le VPN sur 6 appareils différents : ordinateurs, tablettes, téléphones portables, télévision… enfin, des extensions existent pour vos navigateurs préférés, Chrome, Edge ou Firefox.

Pour le Black Friday, l’abonnement 2 ans à NordVPN est disponible à prix cassé. Celui-ci profite d’une réduction de 68 %, ce à quoi s’ajoutent 3 mois supplémentaires offerts gratuitement. Au lieu de payer 243,84 euros, les 2 ans d’abonnement vous coûteront seulement 75,65 euros.