Bons plans RED by SFR ou B&You : dernier jour pour les forfaits 100 Go à 15 euros

Que vous soyez plutôt adepte de SFR RED ou de B&You, c’est le moment ou jamais de profiter de leurs excellents forfaits 100 Go à 15 euros par mois. Ils ne seront plus disponibles demain.

Les excellentes promotions sur les forfaits mobile 100 Go de RED by SFR et B&You ne seront plus disponible à minuit. C’est donc le moment ou jamais d’en profiter. Les deux forfaits intègrent 100 Go de 4G et ainsi que les appels, SMS et MMS illimité en France pour 15 euros tout rond chez RED et un tout petit moins chez B&You : 14,99 euros par mois. Dans les deux cas, les offres sont sans engagement, et les tarifs valables sans limite de durée.

Les forfaits en détail

Les deux forfaits de bases sont similaires. On retrouve chez Bouygues

Appels & SMS illimités

100 Go de 4G dont 10 utilisables en Europe/DOM

MMS illimités en France métropolitaine

Spotify Premium offert 3 mois

Et chez RED :

Appels & SMS illimités

100 Go de 4G dont 10 utilisables en Europe/DOM

MMS illimités en France métropolitaine

100 Go offerts sur le Cloud SFR.

Rappelons que les deux opérateurs demandent 10 euros à la commande pour la carte SIM et facturent le double appel en option : 2 euros chez RED, 1 euro chez B&You. Ces offres sont réservées aux nouveaux abonnés.

Le RIO (Relevé d’Identité Opérateur) est un identifiant unique, composé de 12 caractères (lettres ou chiffres), qui vous sera demandé par l’opérateur chez qui vous souhaitez souscrire. Pour l’obtenir, il vous suffit d’appeler le 3179. Un serveur vocal vous indiquera alors votre date de fin d’engagement, ainsi le numéro RIO de votre ligne. Notez qu’un SMS vous sera automatiquement envoyé avec toutes les informations communiquées par le serveur vocal.

