La batterie externe 10 000 mAh de Samsung passe à 6 euros seulement

Pour les personnes qui recherchent une batterie externe pour ne jamais tomber en rade d’autonomie sur votre téléphone ou un autre appareil, le modèle de Samsung avec 10 000 mAh est une excellente solution. Elle profite aujourd’hui de plusieurs promotions qui se cumulent pour faire tomber son prix à seulement 6 euros.

Cette batterie externe est affichée à 34,99 euros sur le site du marchand Boulanger. L’astuce, c’est qu’elle cumule une remise immédiate de 25 % une fois dans votre panier, puis une offre de remboursement de 20 euros, qui est valable jusqu’au 31 mars 2021. Elle tombe ainsi à un prix de 6 euros, une belle réduction quand on sait qu’elle a été lancée à 60 euros.

La batterie externe Samsung en détail

Depuis quelques années, les batteries externes ont le vent en poupe. Ce sont des éléments facilement transportables, qui permettent de brancher votre téléphone ou un autre terminal et de récupérer de la batterie sans forcément être connecté à une prise secteur. En cas de déplacement ou de voyage, c’est particulièrement pratique. La batterie externe de Samsung est différente dans le sens où elle est sans fil, avec un design très compact qui permet de la transporter n’importe où, même dans une poche.

Comme dit précédemment, cette batterie externe est compatible avec la charge sans fil. Il faudra que votre téléphone soit certifié Qi, comme c’est le cas avec certains iPhone ou Samsung Galaxy. Sans atteindre les sommets des technologies de charge rapide, la batterie permet de monter jusqu’à 10 W pour les téléphones du géant sud-coréen, et 5 W pour le reste des autres constructeurs. Du reste, pas de souci puisqu’un port USB A est également présent pour charger de façon plus traditionnelle vos périphériques. Enfin, notez que pour charger la batterie, il faudra passer par un port USB C.

La bonne nouvelle, c’est surtout sa capacité de 10 000 mAh qui vous permet de charger plusieurs fois votre téléphone, 2 fois en moyenne. Ainsi, fini les pannes sèches d’autonomie à la fin de votre journée intensive. Une option particulièrement efficace si vous souhaitez jouer à des jeux vidéo sur votre téléphone dans les transports en commun, ou si votre batterie accuse le temps et s’épuise trop rapidement…