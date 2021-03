Sosh déploie ses nouvelles offres à prix garanti, dont un forfait 60 Go pour 13,99 €

Début mars oblige, les nouveaux opérateurs poursuivent leur guerre commerciale en dévoilant de nouvelles offres toujours plus intéressantes pour le grand public. Aujourd’hui, c’est Sosh qui lance un forfait 60 Go à 13,99 euros et un second, de 70 Go pour 14,99 euros. Difficile de trouver un meilleur rapport qualité quand on observe leurs spécifications.

Si vous êtes à la recherche d’un nouveau forfait avec de multiples garanties sur le long terme, ces 2 nouvelles promotions devraient vous plaire. L’opérateur Sosh dégaine sa série limitée et propose un abonnement de 60 Go à 13,99 euros par mois, même après un an. Une offre plus musclée avec 70 Go à 14,99 euros par mois même après un an est également proposée. Attention, cette opération se terminera le 29 mars à 8h59.

Le forfait Sosh 60 Go en détail

Dans le détail, le forfait inclut :

Appels/SMS/MMS Illimités

60 Go de data en 4G

8 Go de données mobiles en Europe/DOM

Sans condition de durée

Sans engagement

Le principal argument de l’offre Sosh, c’est évidemment le réseau Orange. Si l’on en croit les données de l’ARCEP, c’est aujourd’hui le meilleur réseau mobile de France en moyenne. Moyenne qui ne reflète pas toujours la situation sur des zones précises. De plus, le prix de l’abonnement à 13,99 euros par mois et garantie à vie, ce qui signifie que vous n’aurez pas d’augmentation surprise au bout de 6 ou 12 mois. Cela constitue donc un excellent rapport quantité de données/prix sur le long terme.

Avoir une enveloppe de 60 Go vous permet de regarder régulièrement des séries sur Netflix, de naviguer sur Internet et de télécharger des petits jeux vidéo tout en ne dépassant pas son plafond. Bien sûr, si cela arrive, le débit sera simplement limité et vous ne payerez pas de hors forfait. Ce montant de données mobiles est utilisable en France métropolitaine. Si vous souffrez d’un Wi-Fi capricieux, c’est l’occasion de passer sur une connexion 4G rapide et fiable.

Toutefois, si vous vous rendez à l’étranger, en Europe ou dans les DOM, vous profiterez quand même de 8 Go de données mobiles utilisables immédiatement et sans condition. Une bonne nouvelle, car cela vous évite de devoir repasser à la caisse et de souscrire à un autre abonnement au compte-goutte chez un autre opérateur.

Le forfait Sosh 70 Go

Si vous estimez que 60 Go de données est une quantité un peu trop limitée pour votre utilisation, Sosh a pensé à vous et propose une 2e formule pour un euro de plus. En comptant 14,99 euros par mois, vous obtenez 70 Go de données. Cela vous offre 2,3 Go de données mobiles à utiliser par jour. Les mêmes modalités que le premier forfait s’appliquent ici : la data est utilisable en France métropolitaine. Depuis l’étranger, vous aurez une enveloppe légèrement plus importante, de l’ordre de 10 Go.

Bien sûr, les Appels et SMS/MMS sont illimités depuis la France et l’Europe. Le prix de l’abonnement ne sera pas plus cher après un an, mais garder à l’esprit que l’offre n’est disponible que jusqu’au 29 mars 2021 à 9 heures.