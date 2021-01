La caméra de surveillance Mi Home Security Camera 360° est à moins de 25 euros durant les soldes

Aussi efficace qu’économique, la caméra Mi Home Security Camera 360° passe sous la barre des 25 euros pendant les soldes.

Le champion du rapport qualité/prix n’a pas lésiné pour sa caméra de sécurité et propose un des produits les plus accessibles et performants du marché. Un produit déjà intéressant à 39,99 euros et qui le devient encore plus durant les soldes. En effet, la Mi Home Security Camera 360° est en ce moment proposée à -37 %, ce qui la positionne à 24,99 euros chez Cdiscount.

La Xiaomi Mi Home

Ne vous fiez pas aux seules apparences. En effet, si elle ressemble à la grande masse des produits chinois, Xiaomi a bien plus soigné la qualité de fabrication. Le produit est solide et se pose sur une surface plane ou s’installe facilement au mur via un support dédié livré avec. Ses mensurations de 78 x 78 x 118 mm en font une camera à l’encombrement raisonnable. Un détail qui a son importance : si la caméra est bien livrée avec un câble USB de 2 mètres, aucune alimentions n’est fournie.

La Xiaomi Mi Home capte les vidéos en Full HD et son optique assure un angle de vision de 110°. Toutefois, sa tête est motorisée ce qui permet de balayer votre environnement à 360°. Il est juste dommage qu’une fonction de suivi ne soit pas présente. Pour profiter de la vision à 360°, vous devrez commander l’optique manuellement via l’appli (Android et iOS).

La qualité de l’image est très acceptable, manquant parfois peut-être de précision. La détection de mouvement est très sensible, passez encore une fois par l’appli pour la doser au mieux, surtout si vous avez des animaux domestiques. Attention, ce produit ne propose pas de mode nuit, seul un mode noir et blanc optimisé est présent. Pas très convaincant, si la luminosité est vraiment basse.

Retrouvez notre test de la Mi Home Security Camera 360°.

Suivre les soldes d’hiver 2021 sur le Journal du Geek

À partir du 20 janvier, le JDG fait les soldes. Nous serons sur le pont pour vous proposer les meilleures offres des soldes d’hiver 2021, sélectionnées avec amour et uniquement celles qui en valent la peine. Offres individuelles, sélections thématiques, grand récapitulatif… nous ferons en sorte que vous ne ratiez rien de ces bons plans de début d’année.

Pour une vision d’ensemble, nous vous recommandons notre sélection des meilleures offres des soldes d’hiver 2021. Vous pouvez également suivre l’actualité des offres et bons plans des soldes sur le compte Twitter du Journal du Geek, notre compte dédié uniquement aux bons plans Jdugeekdeals, ou encore la page Facebook. Enfin, vous pourrez également retrouver dans les offres dans notre « hub » dédié aux soldes.