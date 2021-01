Boostez le son de votre TV pour 99 € avec cette barre de son Samsung

La Samsung HW-K335 est l’exemple même de la petite barre de son puissante et polyvalente. Elle va rendre vos films et séries bien plus impactant et immersifs et tout cela pour 99 euros seulement !

La grande majorité des téléviseurs ont un son décevant et cela impacte directement la qualité de l’expérience audio et visuelle. Cela est d’autant plus dommage qu’une barre de son peut tout changer, et pas forcément au prix fort. Par exemple cette Samsung HW-K335 profite d’une belle promotion de -23 %, pour s’afficher à 99 euros sur Cdiscount.

La Samsung HW-K335 en détail

Nous sommes face à une barre de sons séduisante, aux lignes épurées, qui profite de la qualité de fabrication Samsung. Elle est pensée et dessinée pour s’intégrer facilement à tous les environnements. Ainsi, avec des dimensions de 86 cm de longueur, pour 7,4 cm de largeur et surtout 5,4 cm de hauteur, elle peut s’installer relativement facilement devant n’importe quel téléviseur, sans risquer de phagocyter une partie de l’image. La présence d’un caisson de basse est une très bonne chose. Il est élégant, discret et compact (18,15 cm x 27,2 x 34,3 cm).

Niveau connectiques, le constructeur coréen fait dans la simplicité. Une seule entrée optique pour la relier à votre téléviseur. Mais la Samsung HW-K335 est avant tout un produit sans-fil. Ainsi, il suffit de le lier en Bluetooth à son téléviseur pour éviter les câbles inutiles et d’ailleurs pourquoi se limiter à cela ? Ajoutez-le dans la liste des périphériques audio Bluetooth sur votre smartphone, tablette ou ordinateur. La barre de son deviendra alors le hub audio de votre musique numérique. Le Bluetooth vous permet également d’utiliser l’appli dédiée à la barre de son qui donne un contrôle total de ses fonctions et vous propose même de gérer vos playlists favorites.

La barre de son affiche une puissance totale de 150 Watts et se révèle compatible avec le son en Dolby Digital et propose plusieurs modes audio, dont un dédié au gaming. Le rendu sonore n’est pas le meilleur du marché, mais elle fait bien mieux que la majorité des téléviseurs et son caisson de basse est un plus très appréciable. Pas de son multicanal, mais une stéréo simplement parfaite et des voix audibles au possible.

