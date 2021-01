Bons plans Pour les soldes, le puissant et looké Dyson V7 Motorhead est à 229 euros

Par Yazid Amer le 20 janvier 2021

Les aspirateurs Dyson sont reconnus pour leur performance et la terreur qu’ils inspirent à la poussière et aux poils d’animaux. Le Dyson V7 reste une référence de son catalogue et, joie des soldes, vous allez pouvoir entretenir votre intérieur en faisant moins d’effort, tout en réalisant une économie de 23 %.

Besoin d'aide pour entretenir votre intérieur ? La chasse aux poussière vous gâche la vie ? Arrêtez tout ! Ce Dyson V7 Motorhead Origin profite pour les soldes d'une réduction de -23 %, ce qui le fait passer de 299 euros à 229 euros chez Cdiscount. Le Dyson V7 en détail Retrouvez le Dyson V7 à 229 euros chez Cdiscount Depuis qu'il a abandonné les aspirateurs-traîneaux, Dyson, en se concentrant sur le segment des aspirateurs-balais, a totalement modifié la vision que nous avons de ce type de produit. Déjà par le design avec une conception, un look très technique, quasi sportif, prolongé par un long stick bleu, reconnaissable entre tous. Si un jour vous l'agitez devant vous, en imitant le bruit d'un sabre laser. Rassurez-vous, c'est un comportement tout à fait normal. Le Dyson 7 profite d'une qualité de fabrication sans faille, de matériaux solides, dont l'assemblage est proche de la perfection. La prise en main est très confortable, et parce que le poids est bien réparti ses 2,33 kg ne se ressentent pas trop dans le bras . Pour lancer l'aspiration, faites comme avec un pistolet laser, appuyez sur la gâchette. Besoin de bouger un meuble, ramasser une manette, relâchez là et le moteur s'arrête. Vous ne gaspillerez plus d'énergie inutilement. Vous profiterez alors des 30 minutes d'autonomie du Dyson V7. Attention, nous parlons de 30 minutes à puissance constante, sans baisse de puissance. Le niveau d'aspiration est vraiment bon, son moteur Cyclone 2 effectue 110 000 tours/minutes pour assurer une grande puissance. Ce Dyson V7 est redoutable sur sols durs, tapis et moquettes. Sa brosse à entraînement directe vous impressionnera, quasiment rien ne lui échappe, poussières etc… Par contre, si vous avez des tapis à poil long, il devient moins performant. Il faut alors passer plus de temps sur la même zone pour une efficacité optimale. Cette version Motorhead est livrée avec 4 têtes d'aspiration dont la polyvalente tête « Motorhead » et le suceur long pour se faufiler le long des plinthes. Retrouvez le Dyson 7 à 229 euros chez Cdiscount