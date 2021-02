Bons plans La TV Philips The One (2020) 65 pouces est à moins de 800 euros

L’excellent téléviseur connecté Philips The One 65PUS8545 est à 799 chez Fnac et Darty. Ces mêmes marchands vous proposent une livraison gratuite ou un retrait en magasin sous un jour.

Le TV Philips The One 65 pouces est un modèle complet, performant, qui délivre une superbe image et embarque plusieurs fonctionnalités agréables à utiliser au quotidien. À son lancement, son prix était de 1199 euros. Le modèle tombe aujourd’hui avec une promotion à 799 euros chez Fnac et Darty.

La Philips The One 65PUS8545 en détail

Trouver la télévision Philips The One 65PUS8545 à moins de 800 euros, c’est une bonne affaire et certainement l’un des meilleurs rapports qualité-prix du moment. Nous sommes face à une TV de 65 pouces, soit une diagonale de 164 cm, offrant une image réussie dans une résolution UHD 4K (3840 x 2160 pixels) bien maitrisée. Cette version 2020 peut se targuer d’être compatible avec les principales technologies du marché, à savoir les HDR10+, HDR10, Dolby Vision et HLG. De quoi retrouver d’excellents contrastes pour tout type de contenu.

Philips oblige, ce modèle haut de gamme est doté de la technologie Ambilight sur ses trois côtés. Ce sont des petites bandes LED qui se trouvent à l’arrière, et qui s’occupent de projeter sur le mur une lumière tamisée, en fonction de ce que vous êtes en train de regarder. Pour l’immersion, c’est top, que ce soit pendant un film ou dans un jeu vidéo.

Sans surprise, la Philips The One 65PUS8545 est une Smart TV. Le constructeur a eu la bonne idée d’intégrer Android TV, considéré par beaucoup comme le meilleur OS du marché. On a donc accès au catalogue d’applications le plus fourni pour les télévisions, avec pas moins de plusieurs centaines de références disponibles. En un clic, on retrouvera nos abonnements préférés sur des services de vidéo à la demande comme Netflix, Prime Video, Molotov ou encore Disney+. Pour la navigation, il était également possible de se passer de la télécommande en passant par les assistants vocaux, à savoir Google Assistant et Alexa.

Pour ce qui est de la connectique de ce téléviseur, elle est plutôt complète. Il est possible de se connecter à Internet via le port Ethernet, ou encore la connexion Wi-Fi qui est incluse. Le Bluetooth est également incorporé, sans surprise, ici en version 4.2. Au dos, on trouve 4 entrées HDMI dont une ARC, deux ports USB, une sortie audio numérique optique, une sortie casque, un connecteur satellite et un port CI+.