Économisez 400 euros sur le Lenovo Legion Y540-15IRH et sa RTX 2060

Chez Lenovo, la gamme Legion est dédiée aux joueurs exigeants qui souhaitent obtenir des performances de haute volée dans les jeux vidéo, tout en gardant un aspect sobre et portable. Aujourd’hui, c’est le modèle Legion Y540-15IRH qui est en promotion, à 899,99 euros.

Fnac et Darty proposent tous les deux le PC portable Lenovo Legion Y540-15IRH 81SX de 15,6 pouces à 899,99 euros au lieu de 1299,99 euros. Une belle réduction sur un ordinateur puissant, performant, qui répondra à n’importe quels besoins de bureautique, pourra lancer les applications gourmandes et même des jeux vidéo de dernière génération.

Le Lenovo Legion Y540-15IRH en détail

Le Lenovo Legion Y540-15IRH est un ordinateur portable, puissant, conçu pour le jeu vidéo. On retrouve un écran de 15,6 pouces, qui offre une définition Full HD en 1920 x 1080p. Ce n’est certes pas de la 2K, mais pour un écran de cette taille, c’est finalement assez commun et surtout cela permet d’être moins gourmand. Avec ce laptop, vous pourrez sans problème jouer aux derniers titres et regarder des contenus multimédias en tout genre.

Sous le capot, cet ordinateur portable dispose d’un processeur Intel Core de neuvième génération, le Core i5 9300H qui propose quatre cœurs cadencés à 2,8 GHz (avec un turbo jusqu’à 4,5 GHz). La partie graphique s’appuie sur la célèbre RTX 2060, qui n’est certes pas le dernier modèle en date mais qui permet de faire tourner la totalité des jeux vidéo dans de bonnes conditions, que ce soit en termes de qualité graphique ou de framerate.

Ce laptop a le mérite d’offrir 512 Go de SSD (M2, NVMe) pour des lancements d’application éclair, un démarrage rapide et des temps de chargement beaucoup plus courts que la moyenne. La mémoire est quelque peu légère, avec seulement 8 Go de RAM, ce qui suffira pour les jeux actuels. Sans surprise, l’autonomie n’est pas la qualité première de ce PC gaming avec seulement 3,4 heures en utilisation standard selon le constructeur.

Du reste, le PC est livré avec Windows 10, et offre une connectique plutôt complète : 3 ports USB 3.1, 1 sortie HDMI, 1 prise casque et microphone, un port Ethernet et 1 USB type C. Il offre aussi un clavier rétro éclairé et une webcam enragée, ce qui est toujours appréciable.