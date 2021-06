Bons plans Le prix de la TV Philips The One de 70 pouces en forte chute avec une barre de son offerte !

C'était le haut de gamme de 2020 chez Philips, le voilà en forte promotion chez Fnac. Le téléviseur Philips "The One" 70 pouces n'est qu'à 999 euros avec une barre de son offerte !

Si vous cherchez un bon téléviseur 4K / HDR de 70 pouces à petit prix, cette offre de Fnac devrait vous plaire. Les marchands proposent aujourd’hui le TV Philips “The One” (70PUS8545) à 999 euros + une Barre de son 2.1 sans fil Bluetooth 70 Watts Philips TAB5305 Noir offerte (199 euros) à ajouter en même temps dans votre panier ! A noter que si vous êtes adhérent FNAC, vous pouvez en plus bénéficier de 10 € offerts tous les 100 € d’achat avec le code promo SOLEIL sur les rayons TV/Vidéo (produits à partir de 799 €). Vous trouverez difficilement meilleur rapport qualité-prix.

Profiter de l’offre chez la FNAC

Le TV Philips The One en détail

Avec sa gamme The One Philips a essayé de proposer le meilleur rapport qualité-prix pour un téléviseur LCD, de faire le “no brainer” idéal, qui conviendrait à la grande majorité des usages. On y trouve donc une dalle LCD, c’est une évidence pour contenir les prix, de 70 pouces en l’occurrence. Elle affiche une définition 4K / UHD à 60 Hz, et supporte le HDR 10+ et Dolby Vision.

Comme la plupart des téléviseurs Philips, il embarque le processeur d’image P5, qui a le mérite d’être assez performant sur l’upscaling. Il sera également suffisamment puissant pour naviguer dans les menus d’Android TV. Une interface qui, après de débuts pas franchement folichons, a évolué dans le bon sens ces dernières années.

Enfin, le téléviseur embarque la technologie Ambilight qui a fait le succès de la firme. Pour rappel, elle consiste en un jeu de LED à l’arrière du téléviseur qui reproduit l’ambiance lumineuse de ce qui est affiché à l’écran. Ça a l’air anecdotique dit comme ça, mais cela participe en réalité beaucoup à l’immersion lorsque l’on regarde des films ou que l’on joue à un jeu.

