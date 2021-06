Forfait Mobile : B&You frappe très fort avec le retour de l’offre à 5,99€

Bouygues Telecom relance son forfait mobile illimité B&You à 5,99€ par mois. Voici comment en profiter.

© Andrea Piacquadio / Pexels.com

B&You, c’est la gamme de forfaits mobiles Bouygues Telecom qui mise sur la simplicité et un prix attractif. Jusqu’à dimanche minuit seulement, l’opérateur propose une offre immanquable, avec un forfait illimité et sans engagement à 5,99 euros seulement.

Si l’offre 20 Go est la plus attractive si vous cherchez un forfait mobile à prix cassé chez Bouygues Telecom, l’opérateur propose aussi des remises sur ses offres 60 et 140 Go. Pour en profiter, il faut être rapide, l’offre se terminant ce dimanche 13 juin.

Pour accéder aux offres de Bouygues Telecom

Forfait mobile : 24 heures chrono

À minuit ce dimanche soir, il sera trop tard. À l’exception du forfait 5G avec 130 Go de données, tous les autres forfaits mobiles B&You profitent d’une offre spéciale. Si vous voulez changer votre forfait 4G, c’est le moment parfait, et il y en a pour tous les budgets, de 5,99€ par mois à 12,99 euros.

Le forfait mobile le moins cher chez B&You propose tout de même un très bon volume de données, avec 20 Go pour 5,99 euros par mois pour les appels, les SMS et les MMS en illimité avec 12 Go d’Internet dans l’UE et les DOM. Les offres aux alentours de 5 euros sont de plus en plus rares, et cette offre B&You est une aubaine si vous voulez un forfait équilibré très peu cher.

La version supérieure chez B&You est tout aussi intéressante avec un volume de données de 60 Go pour 8,99 euros par mois. Ce forfait contient aussi les appels, SMS et MMS sont également en illimité. Vous pouvez utiliser 10 Go depuis l’UE ou les DOM si vous êtes amenés à voyager.

Enfin, Bouygues Telecom a dégainé un nouveau forfait, avec un volume de datas rarement vu. Ce forfait 4G haut de gamme propose 140 Go de données et inclut aussi 15 Go depuis l’UE et les DOM. Une fois de plus, les appels, SMS et MMS sont compris en illimité avec cette formule. Son prix ? 12,99 euros par mois seulement !

En plus de cela, Bouygues propose pour chacun de ces forfaits, en option et sans engagement, un mois d’accès au service b.tv, qui permet de profiter de plus de 70 chaînes sur le mobile. Passé ce mois gratuit, vous pourrez accéder au service pour 3€ au lieu de 6€ par mois. Vous êtes libre de profiter de l’offre ou non :

Bouygues Telecom, réseau et service au top

En France, les offres B&You font partie des incontournables. Pour en arriver là, Bouygues Telecom a travaillé une offre qui combine qualité de service et rapport qualité-prix. Alors que les tarifs de ses forfaits mobiles hors promotion est déjà très compétitifs, ses ventes flash vont encore plus loin.

Chacune des offres B&You est sans aucun engagement de durée. Vous êtes donc libre de résilier quand bon vous semble, et de manière très simple. Bouygues permet cela pour ces offres, car l’opérateur a confiance dans la qualité de son offre. Si vous voulez souscrire à un forfait B&You et garder votre numéro actuel, il vous suffit de récupérer votre numéro RIO. Pour ce faire, il faut appeler le 3179, et renseigner le RIO lors de votre souscription à Bouygues Telecom.

L’opérateur est installé sur le marché depuis des années, et régulièrement salué pour la qualité de ses services. Le réseau est reconnu pour sa très bonne qualité, mêlant vitesse, couverture et stabilité. Que ce soit en 4G ou en 5G, vous bénéficiez d’une expérience au top dans l’hexagone. L’ARCEP a d’ailleurs placé Bouygues comme le second meilleur réseau de France.

Ces trois forfaits mobiles à prix cassé chez Bouygues Telecom sont disponibles jusqu’au dimanche 13 juin uniquement. Pour souscrire à une offre, c’est par ici :

