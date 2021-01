La webcam Aukey Full HD est à 31 euros pour vos visioconférences

Parce que l’on n’en a pas encore fini du télétravail, il est encore temps d’investir dans une webcam, vous pouvez le faire aujourd’hui avec 10 euros de réduction sur le modèle Aukey grâce à un coupon de réduction sur Amazon.

Célèbre fabricant d’accessoires, Aukey possède sans surprise une webcam à son catalogue et elle aujourd’hui moins cher chez Amazon grâce à un coupon de réduction de 10 euros. La webcam full HD de la marque tombe ainsi à 31 euros au lieu de 41, expédiée par le ecommerçant. Pour profiter de la réduction, pensez à bien cocher la case avant de l’ajouter au panier et à sélectionner la réduction sur la page suivante.

la Webcam Aukey en détail

La webcam Aukey se concentre sur l’essentiel des fonctionnalités d’une webcam, sans fioriture. Elle est donc capable de filmer en Full HD, ce qui est largement suffisant pour les visioconférences ou le streaming vidéoludique. Si vous streamez un jeu, vous n’êtes pas le sujet principal.

Elle dispose aussi des micros intégrés si vous n’utilisez pas de micro-casque. Comme sur les smartphones modernes, ils sont mesure de réduire le bruit environnant pour mieux vous faire comprendre de vos interlocuteurs. Comme la plupart des webcams, elle est pensée pour venir se fixer sur le haut de votre moniteur PC ou de votre ordinateur portable s’il n’en dispose pas.

Elle se branchera via USB à ordinateur qui la reconnaîtra automatiquement. Elle donc très simple d’utilisation et fonctionne aussi bien sur PC Windows que sur Mac, même si ces derniers sont presque tous équipés d’une webcam intégrée désormais. Bref, une façon simplement de mettre un visage de plus durant vos prochaines conférences Zoom, Google Meet ou Microsoft Teams.