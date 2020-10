[Test] Aspirateur robot Ecovacs Deebot Ozmo 920 : Innovant et efficace

Moins cher que son grand frère Ozmo 950, le Deebot Ozmo 920 de Ecovacs commercialisé cet été promet une fiche technique sensiblement identique à son ainé, à l’exception d’une batterie légèrement moins performante, et d’un tarif logiquement revu à la baisse. L’occasion de se pencher sur ce nouveau modèle d’aspirateur autonome aux fonctionnalités innovantes, mais aux défauts bien réels.

Design et Finitions

Malgré son prix plutôt abordable de 419€, le Deebot Ozmo 920 de Ecovacs a le mérite de s’offrir un design élégant et premium, à l’image du modèle 950. Proposé en coloris noir laqué l’aspirateur robot arbore des finitions soignées, et un socle de chargement discret assorti. Dans la boîte, on retrouve non seulement l’appareil avec tous ses accessoires (socle de charge, manuel d’utilisation, brosses rotatives, serpillière pour les lavages de sol et chiffons pour les nettoyages à sec), mais aussi plusieurs éléments de rechange, comme un filtre HEPA, une paire de brosses rotative et une bouche aspirante pour les poils d’animaux notamment. Un ajout qu’on retrouve rarement, pour ne pas dire jamais chez la concurrence, et qui fait du Deebot 920 un modèle particulièrement complet.

Côté design, le Deebot Ozmo 920 intègre un unique bouton, qui permet à la fois de le démarrer manuellement (appui court) et de le renvoyer sur sa base (appui long). Avec ses 9,3 cm de hauteur, le robot se classe parmi les plus fins du marché, malgré la présence de son télémètre laser, qui lui permet de cartographier une maison ou un appartement à plusieurs étages grâce à sa technologie Smart Navi 3.0. Le Deebot Ozmo 920 intègre par ailleurs six détecteurs de vide (contre généralement quatre chez la concurrence), ce qui lui permet de ne jamais chuter dans les escaliers lorsque ce dernier s’en approche d’un peu trop près.

Sous le capot, on retrouve un bac à poussière de 430 mL, ainsi qu’un réservoir d’eau de 240 mL, qui promet de nettoyer au moins 100 m² avant d’être totalement vide. Les deux brossettes rotatives situées de part et d’autre de l’appareil permettent de rabattre la poussière directement vers la brosse principale. Encore un bon point à relever par rapport aux modèles actuellement sur le marché, qui n’en comptent généralement qu’une seule. Côté batterie, l’Ozmo 920 promet 110 minutes d’autonomie avant de nécessiter un retour au socle (4 heures sont nécessaires pour une charge pleine). Des performances amoindries par rapport au Ozmo 950, mais qui suffisent pour aspirer et nettoyer un logement d’environ 100 m².

Démarrage et utilisation

Comme la plupart des robots autonomes, le démarrage du Deebot Ozmo 920 nécessite de passer par quelques étapes, heureusement d’une simplicité à toute épreuve. Il suffit en effet de télécharger l’application Ecovacs Home, d’identifier, et d’appairer l’aspirateur en flashant le QR code accessible sous son capot. Après avoir entré le code WiFi, Ozmo 920 est prêt à démarrer son premier nettoyage.

Après un déballage et une mise en route particulièrement simples, c’est malheureusement au moment de prendre en main l’application que les choses se compliquent. Si cette dernière dispose pourtant de nombreuses fonctionnalités, elle manque cruellement d’ergonomie, au point qu’on a tendance à parfois s’y perdre. L’enregistrement de la carte après le premier passage du robot notamment n’est pas automatique, et nécessite au préalable d’avoir activé le mode Avancé, accessible depuis les Paramètres. De même, contrairement à certains modèles concurrents, et même à l’ancienne application Ecovacs, l’application Ecovacs Home interdit la division du logement par pièces, et ne permet que la mise en place de limites virtuelles pour les zones à éviter. Seul le nettoyage de zone manuelle, lui aussi accessible depuis le mode Avancé, permet d’éviter un nettoyage complet de l’appartement à chaque passage.

Au quotidien

Après plusieurs jours d’utilisation en conditions réelles, il faut bien admettre que le Deebot Ozmo 920 est particulièrement redoutable lorsqu’il s’agit d’aspirer la poussière. Capable de franchir des obstacles jusqu’à 2 cm de haut et de s’adapter automatiquement aux tapis, en augmentant sa puissance d’aspiration ou au contraire en les évitant en mode lavage, le robot intègre de nombreuses fonctions innovantes, et emprunte d’ailleurs beaucoup au marché haut de gamme. Il est par ailleurs relativement discret, et propose même un mode silencieux à 60 dB, contre 85 dB pour le mode Max. Concernant le lavage de sol, le résultat est sans surprise moins concluant (comme c’est généralement le cas pour les robots autonomes), mais permet malgré tout d’espacer efficacement les sessions de serpillage manuel, à condition de sélectionner le débit d’eau maximal dans les options de l’application.

Compatible avec les assistants vocaux Google et Amazon Alexa, le Deebot Ozmo 920 peut être facilement contrôlé à la voix. Ça tombe bien, l’appareil est particulièrement bavard, et a tendance à commenter tous ses faits et gestes (il est heureusement possible de baisser son volume sonore depuis l’application). Au quotidien, il est possible de définir un programme automatique de nettoyage assez précis, permettant ainsi au robot d’initier lui-même un nettoyage complet à certaines heures de la journée. Un mode Ne pas déranger lui permet aussi de ne pas démarrer automatiquement après certaines heures, surtout lorsque ce dernier a dû retourner sur sa station de charge en cours de lavage pour faire le plein de batterie.

