Le bracelet connecté Xiaomi Band 5 tombe à 26,55 euros sur Amazon

Idéal pour les sportifs, ce bracelet connecté de nouvelle génération profite d’une jolie remise sur Amazon pour tomber à 26,55 euros. Le Xiaomi Band 5 est le successeur du très célèbre Mi Band 4, un véritable best-seller.

Si vous cherchez un bracelet Bluetooth pour vous accompagner chaque jour, récolter des données d’activité sportive et que vous ne souhaitez pas investir des centaines d’euros, le Xiaomi Band 5 est certainement la meilleure solution en termes de rapport qualité-prix. Habituellement proposé à 49,99 euros, ce bracelet connecté tombe à 26,55 euros sur Amazon.

Le Xiaomi Band 5 en détail

Le Xiaomi Band 5 est la version évoluée du Mi Band 4, avec de nombreuses fonctionnalités supplémentaires. Ce petit bracelet connecté, ici disponible en version européenne, vous donne accès à un écran AMOLED de 1,1 pouce (en couleur) qui s’attache à déployer des informations de toutes sortes, qu’elles soient générales ou concernant votre activité.

Ce petit compagnon du quotidien est compatible avec 11 sports différents, dont le yoga, la corde à sauter ou encore la machine elliptique. Il a également été conçu pour embarquer un capteur cardiaque et un capteur SPO2 qui permet de mesurer le taux de saturation en oxygène. Ce sont autant de fonctionnalités bien pratiques pour évaluer votre stress, et obtenir des informations supplémentaires dans vos rapports quotidiens. Le Mi Band 5 accorde également une plus grande importance à la santé féminine, qui profite de plusieurs modes dédiés.

Ce bracelet connecté est aussi en mesure de suivre et analyser votre sommeil. Avec la surveillance intelligente de votre fréquence cardiaque, vous recevrez des notifications sur votre téléphone en cas de variation anormale. La précision a été augmentée jusqu’à 50 % selon le constructeur, par rapport au modèle précédent. Du reste, le Mi Band 5 est toujours aussi complet propose 14 jours d’autonomie.