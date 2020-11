Le casque gamer HyperX Cloud Alpha est à moins de 70 euros

Parfait pour les joueurs qui cherchent à s’équiper avec un casque milieu de gamme de qualité, le HyperX Cloud Alpha est aujourd’hui proposé à 69,99 euros.

Cela fait déjà quelques années que le constructeur HyperX s’est taillé une réelle réputation avec ses périphériques gaming aux excellents rapports qualité-prix. Sa gamme de casques, notamment le Cloud Alpha, propose une bonne qualité sonore à un prix contenu. Il est d’autant plus intéressant lorsqu’une promotion de 30 % s’applique, comme c’est le cas aujourd’hui. Le HyperX Cloud Alpha est vendu à 69,99 euros sur Amazon.

Le HyperX Cloud Alpha en détail

Le HyperX Cloud Alpha est un casque audio taillé pour vous livrer une bonne expérience audio, et notamment dans les jeux vidéo. Le casque se limite pourtant à un stéréo 2.0, mais d’excellente facture. Le rendu sonore est précis à tous les niveaux, ce qui est également appréciable lorsque vous écoutez de la musique ou que vous regardez un film.

L’autre point positif de ce casque, c’est son microphone. Il est recouvert d’une mousse de protection qui offre une réduction du bruit de fond et élimine les sons parasites. Pour les parties en multijoueurs ou pour des logiciels comme Skype ou Discord, c’est optimal. Votre voix est claire et audible. Le câble du casque permet d’ailleurs d’accéder à quelques commandes pratiques comme un réglage de volume via une molette, ou un cran pour couper instantanément son micro au besoin.

Enfin, de manière générale, la conception globale du périphérique est réussie. Les coussinets qui recouvrent les écouteurs intègrent de la mousse à mémoire de forme, ce qui assure un bon confort, même durant plusieurs heures de jeux. Le casque est compatible non seulement avec les ordinateurs, mais aussi avec la PS5 ou la Xbox Series X (via port jack 3,5 mm sur les manettes).

