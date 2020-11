Black Friday avant l’heure : les realme 7 Pro, X50 5G et 6 Pro sont déjà à prix cassés !

Pour la première fois de son histoire, realme participe au Black Friday en France. L’occasion de retrouver un tas de promotions intéressantes sur Cdiscount et Amazon et surtout des téléphones puissants à des prix exceptionnels.

Du 20 au 30 novembre 2020, Cdiscount et Amazon vont proposer 3 smartphones realme en promotion à l’occasion du Black Friday. C’est la marque de téléphones qui connaît la plus forte croissance au monde, et cela s’explique essentiellement par le rapport qualité-prix des appareils. Ces derniers sont régulièrement dotés d’une fiche technique musclée, offrant une bonne dose de puissance, une bonne qualité d’image et une fluidité pour un excellent rapport qualité-prix.

Les offres en un clin d’œil

Si vous connaissez déjà les produits et que vous souhaitez profiter des promotions rapidement les voici en clin d’œil. Disponibles à partir de maintenant.

Le realme 7 Pro en détail

Le realme 7 intègre un écran Super AMOLED de 6,4 pouces qui occupent une surface de 90,8 %. Le niveau de luminosité atteint 600 nits et affiche des couleurs éclatantes et justes. Directement sous l’écran, un lecteur d’empreintes se cache et permet de déverrouiller rapidement son appareil. Les performances sont assurées par un Snapdragon 720G qui vous permet de réaliser n’importe quelles tâches quotidiennes et de lancer la plupart des jeux 3D du moment. La version proposée ici y ajoute 8 Go de RAM ainsi que 128 Go de stockage.

On appréciera surtout le design et la finition très soignée, les performances au top et l’autonomie avec la batterie de 4500 mAh. D’ailleurs, la vitesse de charge est imbattable puisque vous pourrez recharger votre téléphone en seulement 34 minutes grâce la charge rapide 65W. La partie photo est assurée par quatre appareils photo, le principal avec un capteur couleur Sony IMX682 de 64 Mégapixels.

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter notre test du realme 7 Pro. Alors qu’il était proposé à 329 euros à son lancement, il est aujourd’hui disponible à 299 euros chez Amazon et Cdiscount

Le realme X50 5G en détail

Le realme X50 5G est le second smartphone de la marque à intégrer cette technologie en Europe. À ce sujet, on retrouve notamment une double carte SIM, et un accès 4G + 5G en simultané. Vous avez même la possibilité de vous connecter à 2 Wi-Fi en même temps pour optimiser les vitesses de transfert, réduire votre latence et ainsi gagner en stabilité.

À l’instar des autres téléphones du constructeur, la fiche technique se veut très compétitive pour un prix minime. Le X50 5G s’appuie sur une dalle affichant une résolution de 2400 × 1080p, mais surtout un taux de rafraîchissement appréciable de 120 Hz. À l’arrière, realme a fait le choix d’y placer un module quadruple capteur, avec notamment un principal 48 Mpx qui permet aussi de filmer en 4K.

Le smartphone est équipé d’un SoC Snapdragon 765G 5G associé à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. On le retrouve à 279 euros chez Amazon et Cdiscount au lieu de 379 euros lors de son lancement.

Le realme 6 en détail

C’est le téléphone plus abordable des 3 : le realme 6 est tout désigné pour offrir une expérience utilisateur longue durée sans avoir à recharger son téléphone en cours de journée. Pour cela, on trouve une batterie de 4300 mAh. Elle est compatible avec la recharge Rapide Flash Charge 30W, qui est capable de recharger 100 % en 55 min.

D’une apparence sobre et soignée, le realme 6 repose sur un écran IPS de 6,5 pouces offrant une définition Full HD+ 1080 x 2400 et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Pour assurer une bonne fluidité de navigation, mais aussi l’ouverture rapide de vos applications, la puce Mediatek MT6785 Helio G90T a été installée. Elle est ici épaulée par 4 Go de RAM. En outre, cette version possède un stockage de 64 Go.

Ce smartphone se montre capable de prendre de jolies photos au quotidien, avec la présence d’un quadruple capteur photo à l’arrière, dont un principal avec un capteur couleur de 64 Mégapixels. Pour en savoir plus, vous pouvez retrouver notre test du realme 6, que nous avons très bien noté ! Il est exceptionnellement proposé à 189 euros chez Cdiscount.

Vous cherchez d’autres modèles ?

Si vous ne trouvez pas votre bonheur dans cette sélection, d’autres modèles de la marque sont également en promotion comme le realme X3 Super Zoom ou le realme X50 Pro. Vous pourrez les retrouver dans les « corners » dédiés de la marque chez Amazon et Cdiscount. Avec le Black Friday, c’est l’occasion ou jamais de changer de téléphone. Pour rappel, l’ensemble de ces promotions sont temporaires, du 20 au 30 novembre 2020. Attention, les stocks sont limités, et il n’y en aura pas pour tout le monde…

