Revue de tests des MacBook M1 : une révolution ?

Les premiers MacBook équipés de la puce M1 ont été décortiqués en long, en large et en travers par les testeurs, l’occasion de savoir si les performances promises par Apple sont vraiment là. Spoiler : clairement, oui.

Après plusieurs années de rumeurs, puis l’annonce du passage des Macs à des processeurs ARM survenue à la WWDC de juin, Apple a enfin officialisé sa toute première puce maison pour ordinateur : l’Apple M1. Au passage, la firme en a profité pour dévoiler trois Mac, dont un MacBook Air, un MacBook Pro et un Mac mini équipés de cette puce. Maintenant que les premières machines sont arrivées chez les premiers acheteurs, c’est l’occasion de voir si Apple a bel et bien tenu ses promesses. Que valent donc ces MacBook Air et MacBook Pro avec la puce M1 ?

Tous ces nouveaux Mac reprennent le design des anciens modèles, et il n’y a donc aucune différence visible avec les précédents macBook Air et MacBook Pro. C’est néanmoins sous le capot que ces ordinateurs innovent. Ils sont tous les deux équipés de la puce Apple M1, avec des performances censées être 3,5 fois supérieures côté CPU et 5 fois supérieures côté GPU pour le MacBook Air, et 2,8 fois plus importantes pour la partie CPU et 5 fois plus élevés pour la partie graphique sur le MacBook Pro 13 pouces. Apple nous a-t-elle dit la vérité ?

Il semblerait que oui, d’après Engadget, qui chante les louange du nouveau MacBook Air, qualifié d’ « incroyablement réactif ». L’ordinateur est même capable de « faire tourner Fortnite à environ 60 ips tout en fonctionnant en définition 1400 par 900 pixels avec des paramètres graphiques élevés. En comparaison, il fonctionnait à environ 40 images par seconde avec les graphiques Iris Plus d’Intel sur le dernier MacBook Air » d’après Engadget. Le journaliste évoque même un comportement similaire avec l’iPad Pro au niveau du lancement des applications, qualifié d’instantané. D’après le youtubeur Marques Brownlee, alias MKBHD, les performances sont certes excellentes et largement au-dessus de celles offertes par les anciens modèles, mais les Mac plus hauts de gamme battent encore le MacBook Pro M1 au jeu de l’exportation sur Final Cut Pro, le logiciel de montage vidéo d’Apple. Le vidéaste a exporté la même vidéo sur un MacBook Pro M1, un MacBook Pro 16 pouces et un Mac Pro, la tour très onéreuse mais aussi très puissante de la Pomme. L’export aura duré 12 minutes et 48 secondes sur le MacBook Pro avec puce M1, contre 10 minutes et 50 secondes sur le MacBook Pro 16 pouces, et seulement 7 minutes et 35 secondes sur le Mac Pro. Les MacBook Pro 16 pouces et le Mac Pro conservent donc l’avantage, mais ils sont aussi vendus bien plus chers et le MacBook Pro M1 ne démérite clairement pas, d’autant qu’il a effectué le rendu de manière bien plus silencieuse.

L’autonomie est l’autre point que devait largement améliorer cette nouvelle puce M1. Apple n’a semble-t-il pas menti sur les chiffres. The Verge a qualifié l’autonomie du Macbook Pro 13 et du MacBook Air de « simplement impressionnante » avec « entre huit et dix heures en usage réel pour le Air », et encore davantage sur le MacBook Pro. Les journalistes de TechCrunch ont quant à eux mesuré 16 heures d’autonomie sur le Air en vidéo et près de 20 heures sur le Pro, tout en mentionnant le silence des machines et des températures maitrisées. Même son de cloche chez Engadget qui a trouvé le MacBook Air « incroyablement rapide et complètement silencieux, car il n’a pas de ventilateur. » Dans l’hexagone, nos confrères de 01net ont même qualifié le MacBook Pro 13 pouces avec puce M1 d’« impressionnant. Puissant. Réactif. Endurant. Silencieux. Follement agréable à utiliser », c’est dire.

Les Mac ARM semblent donc bel et bien tenir leurs promesses, et c’est évidemment très encourageant pour l’avenir, puisque la puce M1 a été avant tout pensée pour les machines d’entrée de gamme. L’année prochaine, Apple devrait donc lever le voile sur une toute nouvelle puce destinée, quant à elle, à ses machines « Pro », et ça pourrait faire mal quand on voit déjà comment ces nouveaux MacBook Air, MacBook Pro et Mac mini se débrouillent.