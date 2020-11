Apple dévoile les performances de sa nouvelle puce, M1

La nouvelle Keynote d’Apple s’est concentrée sur le potentiel offert par la puce M1, aux performances révolutionnaires pour un microprocesseur de Cupertino.

En ouverture de sa nouvelle Keynote, « One More Thing », Apple a levé le voile sur sa nouvelle puce de l’écosystème Apple Silicon : l’Apple M1. Elle a été pensée pour les nouveaux MacBook Air, Mini et Pro (présentés dans la foulée). La M1 a été conçue comme un tout-en-un, réunissant plusieurs puces dont le CPU ou la mémoire vive. Elle est constituée de 16 milliards de transistors, capables de réaliser jusqu’à 11 mille milliards d’opérations informatiques par seconde. La portion CPU de la M1 est composée de 8 cœurs distincts, gravés à 5 nanomètres et offrant « la plus haute performance jamais injectée dans un CPU d’Apple. » En termes de performance par Watt, cela équivaut à trois plus que n’importe quel autre microprocesseur pour laptop sur le marché. Du côté de son GPU de 2,6 téraflops, intégré dans la puce M1, il est aussi de 8 cœurs, qui, ensemble, peuvent atteindre les 41 Gigapixels générés par seconde. Enfin, les aficionados du « machine learning » ne seront pas déçus : sa portion Neural Engine offre une performance 15 fois plus rapide que la moyenne.

Mac Os Big Sur, la combinaison hardware-software

La firme de Cupertino a aussi insisté sur le fait que son dernier système d’exploitation, Mac OS Big Sur, bénéficiera de nouveaux avantages logiciels avec la puce M1. Selon les ingénieurs d’Apple, la combinaison des deux apporterait, entre autres, la meilleure sécurité système proposée par n’importe quel ordinateur sur le marché. Plus concrètement, sur un logiciel comme Logic Pro, le duo permettrait de gérer trois fois plus d’instruments virtuels en même temps. Un logiciel de montage audiovisuel serait six fois plus rapide à traiter une vidéo. Le combo Big Sur-M1 introduira aussi des applications « Universal » : une sorte de « cross-platform » pour des applications Mac OS, entre les nouveaux Mac sous microprocesseur Intel ou M1. La première application du genre sera Adobe Lightroom puis, l’an prochain, Photoshop. Mac OS Big Sur, présenté précédemment, sera disponible dès le 12 novembre.