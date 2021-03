Le disque SSD Crucial BX500 de 2 To chute à 142 euros sur Amazon

Parfait pour élargir son stockage et améliorer sa vitesse, le disque SSD Crucial BX500 de 2 To est actuellement en promotion sur Amazon. Il tombe à 142,99 euros.

Les disques SSD ont le vent en poupe depuis quelques années. Les grands remplaçants des disques durs classiques ont l’avantage d’être silencieux, et surtout beaucoup plus performants. Aujourd’hui, nous vous proposons un bon plan sur un excellent modèle, ici de 2 To qui tombe à un très bon rapport qualité-prix. Habituellement indiqué aux alentours de 200 euros, il chute à 142,99 euros pour une « offre star » qui se termine dans 6 jours.

Le Crucial BX500 2 To en détail

Ce disque Crucial est un modèle 2,5 pouces, qui s’insère dans une baie de ce format et se connecte à votre ordinateur via un câble SATA. Sans surprise donc, on retrouve une interface matérielle SATA 6.0 Gb/s, capable de proposer des excellents débits, même s’ils ne sont évidemment pas au niveau d’un disque NVMe. La vitesse de lecture peut atteindre 540 Mo/s, et la vitesse d’écriture séquentielle plafonne à 500 Mo/s. Cela est valable pour tous les types de fichiers selon le constructeur, qui peut également se vanter d’être 300 % plus rapide qu’un disque dur classique.

Que ce soit pour y installer des jeux vidéo, pour du stockage de fichiers lourds ou pour des transferts réguliers, ce disque SSD interne fera des merveilles sur ordinateur, mais aussi sur smartphone. Avec ses 2000 Go, vous pourrez y entreposer des centaines de films, de jeux vidéo gourmands, ainsi que des milliers de photographies. Aussi, ce disque est tout à fait approprié pour une installation nouvelle de Windows, afin de bénéficier d’un démarrage plus rapide et de temps de chargement des fichiers plus courts. Si vous avez un meilleur ordinateur fonctionnant encore sur un disque dur classique, c’est l’occasion idéale pour lui donner un bon coup de fouet en termes de réactivité.

Le constructeur Crucial met également en avant son service client, l’un des meilleurs du marché. L’installation du produit est simple, et il existe des solutions constructeurs pour améliorer l’expérience. On retrouve notamment un logiciel de clonage, ainsi que plusieurs vidéos explicatives disponibles sur Internet pour une installation facile, même si vous n’avez jamais aménagé de disque SSD dans votre machine. Une équipe d’assistance se tient prête à répondre à vos questions, et l’efficacité énergétique et 45 fois supérieures à celle d’un disque dur classique, toujours selon Crucial.