Le Samsung Odyssey G5 32 pouces (WQHD, 144 Hz) est à 289 euros

Amazon propose aujourd’hui une excellente réduction sur un très bon moniteur PC de 32 pouces, le Samsung Odyssey G5. Il tombe maintenant à 289 euros pour une durée limitée.

Habituellement commercialisé à 349 euros par la plupart des marchands sur Internet, le moniteur Samsung Odyssey G5 en version 32 pouces bénéficie actuellement de 17 % de réduction immédiate pour chuter à 289 euros. Il embarque toutes les fonctionnalités intéressantes pour les joueurs réguliers, qui profiteront également pour de la bureautique.

Le Samsung Odyssey G5 en détail

Ce moniteur de 32 pouces s’appuie sur une dalle VA de 81 cm de diagonale afin de profiter d’un contenu en haute qualité et de grande taille. L’une des particularités de ce modèle, c’est sa courbure de 1000R qui offre une immersion plus importante et épouse intelligemment la forme de vos yeux. Les spécifications techniques flatteuses ne manquent pas concernant ce modèle, puisque l’on retrouve une résolution WQHD de 2560 × 1440 pixels et la norme HDR10.

Idéalement pensé pour le jeu vidéo, cet écran propose une grande fluidité avec sa fréquence de rafraîchissement de 144 Hz et un temps de réponse capé à 1 ms. Il est donc tout à fait adapté pour des jeux nerveux, comme pour des jeux plus conventionnels. Si votre carte graphique est compatible, elle pourra profiter de la technologie AMD FreeSync Premium qui s’attache à la synchroniser avec le taux de rafraîchissement de votre moniteur. Cela permet d’éviter les déchirements visuels et les effets escaliers.

Conçu avec un design sobre, élégant et un pied « rentrant » (et inclinable), cet écran (presque) sans cadre est également parfait pour de la bureautique quotidienne et du visionnage de séries des heures durant. La connectique reste classique avec 1 entrée DisplayPort et 1 entrée HDMI. Le Samsung Odyssey G5 profite de 3 ans de garantie constructeur et du service client Amazon.