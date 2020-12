Le Dyson V7 n’est qu’à 219 euros pour ce Black Friday

Vous ne trouverez pas moins cher pour un aspirateur-balai Dyson neuf que pendant ce Black Friday : 219 euros chez Cdiscount.

Certes, le Dyson V7 n’est pas le dernier aspirateur de la marque britannique, mais c’est tout de même l’un des meilleurs aspirateurs-balais du marché. Pendant ce Black Friday, Cdiscount le propose à un prix rarement vu, si ce n’est jamais : 219 euros seulement. Vous ne trouverez pas moins cher pour vous équiper chez Dyson.

Comme son nom l’indique le Dyson V7 intègre le moteur V7 de la marque. Si des versions plus récentes existent désormais, tout le cœur des innovations et des spécificités du britannique sont là, à commencer par la puissance et la fiabilité de l’objet.

Comme tous les aspirateurs Dyson, le V7 est également particulièrement maniable, résistant et suffisamment léger pour ne trop fatiguer l’utilisateur pendant sa session de ménage. On apprécie par ailleurs la simplicité de l’entretien et du vidage du collecteur grâce à une trappe facile d’accès.

Dyson revendique 30 minute d’autonomie sur ce V7 en mode classique, il existe aussi un mode boost pour certaines situations. Il faudra l’utiliser avec parcimonie si vous ne voulez pas vider la batterie en moins de 6 min. Cette version Motorhead est livrée avec les accessoires de bases que sont la tête de nettoyage classique, la brosse 2 en 1 et le suceur long pratique pour le recoins. Vous pourrez en acheter d’autres séparément si besoin.

Le V10 également en promotion

Si vous voulez un modèle plus récent, Cdiscount propose également le Dyson V10 en promotion pour ce Black Friday à 399 euros, avec le kit d’accessoires Home Cleaning offert. Vous pourrez retrouver tous les détails de l’offre dans notre article dédié.

