[Black Friday] 27 % de réduction sur le Samsung Galaxy Note 20, il est à moins de 700 euros

Le Samsung Galaxy Note 20, l’un des téléphones les plus haut de gamme de Samsung est actuellement en promotion. Il est disponible chez Darty et Cdiscount à 699 euros.

Habituellement proposé à 959 euros, le Samsung Galaxy Note 20 profite du Black Friday pour devenir beaucoup plus attractif. On le retrouve chez Darty et Cdiscount avec une promotion exceptionnelle de 27 %, faisant tomber le tarif à 699 euros. Attention, les stocks sont limités.

Le Samsung Galaxy Note 20 en détail

Commercialisé en aout dernier par Samsung, le puissant Galaxy Note 20 est un des meilleurs téléphones en circulation. Il propose un écran Super AMOLED de 6,7 pouces affichant une résolution Full HD+ de 2400 x 1080 pixels. Même si son taux de rafraîchissement est limité à 60 Hz, l’image déployée est éclatante et idéale pour visionner des séries ou jouer à des jeux vidéo.

Côté performance, on retrouve le processeur Exynos 990 épaulé par 8 Go de RAM. Cette association délivre de solides performances dans les jeux vidéo ainsi que dans les applications, même les plus gourmandes. Le stockage est ici assuré par 256 Go. Enfin, l’appareil dispose d’une très bonne autonomie avec une batterie de 4300 mAh, ce qui vous évite de recharger votre téléphone chaque jour, même en utilisation intensive. En outre, la charge rapide de 25 W est compatible.

L’autre gros point fort du Galaxy Note 20, c’est le domaine de la photographie. Le smartphone est pourvu d’un bloc photo similaire à celui du Galaxy S20+ avec à l’arrière un module principal de 12 MP (f/1,8), un capteur 12 MP ultra grand angle et un capteur 64 MP permettant de simuler un zoom x3 (en croppant l’image). Côté vidéo, le Galaxy Note 20 peut filmer jusqu’en 8K à 24 fps (et en UltraHD à 60 fps pour la caméra avant). Tout cela délivre une expérience photo très réussie, avec des clichés bien détaillés et des couleurs naturelles, quel que soit le capteur que vous utiliserez. Même de nuit, l’appareil performant.

Le smartphone est évidemment livré avec son fameux stylet S-Pen. Pour en savoir plus, vous pouvez lire notre test du Galaxy Note 20.

Suivre le Black Friday sur le Journal du Geek

Du 30 novembre au 7 décembre, le JDG fait sa semaine de Black Friday. Pour que vous ne ratiez aucune promotion, nous serons sur le pont pour vous proposer les meilleures offres de l’événement et plusieurs sélections, thématiques et spécialement dédiées à certains commerçants, le tout mis à jour régulièrement. Vous pouvez également suivre l’actualité des offres et bons plans du Black Friday sur le compte Twitter du Journal du Geek, notre compte dédié uniquement aux bons plans Jdugeekdeals, ou encore la page Facebook. Enfin, vous pourrez également retrouver dans les offres dans notre « hub » dédié au Black Friday.