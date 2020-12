Si votre budget est serré, peut-être vaut-il mieux se tourner vers une offre limitée qui vous permettra de faire un premier choix entre favoriser le temps d’appel ou la quantité de data disponible. Voyez aussi s’il est préférable d’opter pour une formule bloquée ou non afin d’éviter les frais supplémentaires et surprises sur votre facture mensuelle comme un dépassement de votre forfait ou encore la souscription à des services payants et achats. Il vaut mieux prévenir que guérir, ça vaut notamment le coup pour les parents à la recherche d’un forfait pour leurs enfants.

Êtes vous gourmands dans votre consommation de data ? Si vous êtes plutôt dans une utilisation assez raisonnable des données, rien ne sert de prendre plus de 100 Mo. C’est amplement suffisant pour consulter ses mails ou surfer de temps à autre sur le web. Pour consulter quotidiennement des sites et profiter un peu de musique ou vidéo en streaming, il vaut mieux se tourner vers des offres allant jusqu’à 30 Go par mois. Enfin, si vous utilisez votre smartphone comme un véritable petit ordinateur de poche (sites, streaming, réseaux sociaux, jeux en ligne) il faut penser à investir dans une formule à partir de 50 Go, voire 100 Go.