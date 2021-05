Le nouveau realme 8 5G est lancé à 259 € avec le DJI Osmo Mobile 3 offert !

Offre de lancement très intéressante pour le realme 8 5G, puisque la version 6+128 GB est disponible à la Fnac au prix de 259 euros avec pour tout achat un stabilisateur DJI OM3 offert !

© realme

Profiter de l’offre de lancement chez la FNAC

Le realme 8 5G adopte le processeur Dimensity 700 5G, le plus puissant de ce segment

En tant que processeur 5G de nouvelle génération, le Dimensity 700 associe deux cœurs “Big” Arm Cortex-A76 très performants dans son processeur octa-core fonctionnant jusqu’à une vitesse de 2,2 GHz, faisant bénéficier les smartphones 5G grand public d’un processeur gravé en 7 nm, dont l’efficacité énergétique est jusqu’à 28 % supérieure à celle d’un processeur équivalent en 8 nm. Le Dimensity 700 prolonge ainsi l’autonomie de la batterie pour permettre aux utilisateurs de rester connectés plus longtemps.

Compte tenu des problèmes et des inquiétudes liés à une batterie faible, le realme 8 5G opte pour une batterie massive de 5000mAh pour permettre une utilisation quotidienne, évitant ainsi les problèmes de charge fréquents. Et comme la technologie 5G augmente la consommation d’énergie du téléphone, la durée de vie de la batterie s’en trouve réduite.

Pour améliorer cette situation, realme a introduit la fonction Smart 5G Power Saving. Cette technologie peut détecter intelligemment l’environnement du signal environnant et passer “sans bruit” et sans délai de la 4G à la 5G. Il dispose également d’un mode super économie d’énergie, d’une optimisation de la mise en veille, ou encore d’un gel rapide des applications.

Le realme 8 5G propose un design fin de 8,5 mm, un poids léger de 185 g, et introduit la caméra Nightscape de 48MP, avec un triple appareil photo. Il adopte un affichage ultra-fluide à 90 Hz avec un écran FHD+ de 16,5 cm (6,5″) offrant un taux d’échantillonnage tactile de 180 Hz et un pic de luminosité de 600 nits. En outre, le realme 8 5G adopte également un système de déverrouillage par empreinte digitale latérale et la dernière version de realme UI 2.0 basé sur Android 11.

Profiter de l’offre de lancement chez la FNAC