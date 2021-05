Les écouteurs TWS OnePlus Buds Z s’écroulent à 20 euros !

Aliexpress propose aujourd'hui les derniers écouteurs TWS OnePlus Buds Z au prix de 20 euros avec le code SDFRM53 livraison gratuite et rapide en quelques jours !

Ces écouteurs de OnePlus sont de type intra-auriculaires et complètent parfaitement les OnePlus Buds. On retrouve un design plutôt classique, soit des écouteurs en forme de tiges, et un boîtier de charge ovale avec témoin de charge. La marque affirme néanmoins s’être penchée sur la qualité sonore. On y retrouve des drivers dynamiques avancés de 10 mm, conçus pour offrir une ligne de basse plus riche qui fonctionne de concert avec la technologie d’amplification des basses. On retrouve, en plus, un son stéréo 3D Dolby Atmos. Néanmoins, pas de réduction de bruit active, mais la conception devrait suffisamment isoler leur porteur, d’autant qu’on le rappelle, à ce prix le produit nous semble déjà très bien équipé, même sans ANC. On note également que les OnePlus Buds Z sont certifiés IP55, avec une résistance à la transpiration et à la pluie. Enfin, on retrouve une autonomie généreuse de 20 heures et une recharge rapide permettant de récupérer trois heures d’écoute en seulement 10 minutes. On dispose sinon du Bluetooth 5.0 et d’une réduction du bruit environnant pour la prise de voix lors des appels.