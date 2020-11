Le Pixel 4a 5G est disponible à partir de 59 euros chez Bouygues Telecom

Si vous êtes amateur de petit format, mais de grandes photos, le Pixel 4a 5G est fait pour vous. Si vous souhaitez vous l’offrir, Bouygues Telecom permet de le faire à partir de 59,90 euros (+6 euros par mois pendant 24 mois) avec son forfait 90 Go.

Pour l’arrivée du Pixel 4a 5G en France, Bouygues propose une offre intéressante. Le nouveau smartphone de Google est disponible à partir de 59,90 euros (+6 euros par mois pendant 24 mois). Pour profiter de cette réduction, il faudra souscrire également au très complet forfait Sensation 90 Go qui sera compatible 5G dès cette année.

Le Pixel 4A 5G : petit par la taille, grand par la photo

Avec le Pixel 4a 5G, Google a réussi le tour de force de concevoir l’un des meilleurs photophores du marché dans un écrin assez compact par rapport aux standards actuels. Il conviendra donc à toutes les poches et toutes les morphologies. Avec son écran OLED de 6,24 pouces, il passera partout, mais offre des technologies que l’on retrouve généralement dans des terminaux bien plus imposants.

Plus précisément, il intègre notamment un processeur Qualcomm Snapdragon 765G. C’est une puce performante, totalement capable de répondre aux exigences modernes, y compris quand il s’agit de jouer. Comme son nom l’indique, le Pixel 4a 5G prend en charge la nouvelle norme 5G qui sera disponible chez Bouygues dès cette année 2020. Les deux font la paire.

Mais ce qui fait toute la différence avec le Pixel 4a 5G c’est surtout sa partie photo. Grâce à un double capteur, dont un principal de 12 mégapixels, le téléphone de Google arrive simplement faire mieux que tous ses concurrents directs. Son secret réside dans le traitement d’image de Google, capable de s’appuyer sur toute sa maîtrise de l’intelligence artificielle pour proposer le meilleur rendu possible. Vous trouverez en plus un capteur ultra grand-angle de 16 mégapixels pour les paysages, ou pour effectuer des effets optiques intéressants.

Le forfait Sensation 90 Go : tout est dedans, même la 5G

Comme son nom l’indique, le forfait Sensation 90 Go dispose d’une enveloppe de données de 90 Go. Ce que le nom dit moins c’est que les appels, SMS et MMS sont illimités en France, depuis l’Europe, les DOM et la Suisse. Dans cette enveloppe de données, vous avez également 35 Go pour les DOM, l’UE et la Suisse. Vous pourrez enfin profiter des appels et SMS illimités vers les mobiles des USA, du Canada, de la Chine, ainsi que les fixes de 120 destinations.

Comme nous le disions plus haut, ce forfait 90 Go sera compatible 5G dès la mise en service du réseau de Bouygues Télécom. Cela aura lieu avant la fin de l’année 2020 et sans surcoût. Cet abonnement de Bouygues Telecom profite également de 4 bonus, dont l’internet illimité le week-end et l’accès à Cafeyn (ex Le Kiosk) pour lire toute la presse. Enfin, vous avez également une deuxième carte SIM offerte, pour votre tablette par exemple.

Le forfait Sensation 90 Go est proposé à 33,99 euros par mois pendant un an puis 48,99 euros. Si vous êtes déjà client Box, vous profitez d’une réduction de 7 euros par mois sans limites de durée. Cela fait donc tomber ce forfait particulièrement complet à 26,99 euros pendant 12 mois puis 41,99 euros.

Le Pixel 4a 5G encore moins cher ? Pensez à la reprise

Bouygues Telecom ne propose pas en ce moment de promotion particulière sur la reprise de votre ancien téléphone, mais cela reste une façon de faire baisser le prix de votre nouveau téléphone. La procédure est particulièrement simple, Bouygues s’occupe (presque) de tout.

Avec un Pixel 4a 5G, à 59 euros (+ 6 euros par mois pendant 24 mois), il n’y aura pas besoin de faire reprendre un smartphone récent pour retrouver le prix initial de votre nouveau terminal. Vous pourrez tester avec le modèle de votre choix très simplement via le simulateur de reprise de l’opérateur.

Le montant de la reprise vous sera envoyé par chèque ou virement bancaire après vérification que le produit repris est conforme à la description initiale. Ainsi, même si le montant de la reprise est supérieur à la valeur d’achat de votre nouveau téléphone, le montant n’est pas perdu.

Cet article est sponsorisé par Bouygues Telecom. Il a été réalisé par une équipe dédiée, indépendante de la rédaction du Journal du Geek.