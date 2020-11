[Hottes Days] L’aspirateur-Robot Dreame D9 tombe à 256 euros

Le tout dernier aspirateur de la marque Dreame, le D9, est déjà en promotion à l’occasion des Hottes Days chez Aliexpress. Il est proposé à 256 euros seulement.

Aliexpress commercialise déjà le Dreame D9 à 284 euros au lieu de 431, prix conseillé, en temps normal. Mais à l’occasion des « Hottes Days », le revendeur chinois fait les choses en grand. Avec le code promotionnel que vous retrouverez ci-dessous, vous pouvez obtenir cet aspirateur performant et autonome à 256 euros.

Code promo : BFRAPIDE28

Le Dreame D9 en détail

On ne présente plus Dreame Technology, entreprise créée en 2015 qui s’est désormais spécialisée dans les appareils intelligents et ménagers. Le Dreame D9 est le dernier appareil en date, présenté en novembre 2020. Il est équipé du dernier système de navigation un capteur de distance laser. Cela lui permet de cartographier intelligemment votre appartement, ou maison, et de planifier un itinéraire de nettoyage optimal.

Au total, cet aspirateur autonome embarque 13 capteurs différents, de quoi détecter, identifier et esquiver n’importe la plupart des obstacles (jusqu’à 20 mm de barrière). Sa tâche principale, l’aspiration, est assurée par une puissance de 3000 Pa. C’est largement suffisant pour se défaire de n’importe quelle poussière et même de la saleté incrustée. Enfin, cet aspirateur est capable de détecter la surface du tapis, et augmenter automatiquement sa puissance pour assurer un nettoyage optimal.

Le Drame D9 est un aspirateur intelligent au prix contenu. Toutefois, l’autonomie n’a pas été sacrifiée, et l’on retrouve une batterie de grande capacité de 5200 mAh. Avec le système de gestion de batterie associé, l’aspirateur propose une autonomie de 150 minutes. Vous pouvez nettoyer 250 m² avec une charge complète.

Cet appareil est bien sûr compatible avec l’application du constructeur, qui vous permet de paramétrer un nettoyage par pièce, de modifier plus en profondeur l’itinéraire de votre aspirateur, ou encore de modifier le débit d’eau pour le lavage. Enfin, il est moins bruyant que ses concurrents, puisque le bruit dégagé culmine à « seulement » 65 dB à pleine puissance (l’équivalent d’une rue animée).