Le POCO M3 Pro 5G est déjà à un prix imbattable si vous le précommandez !

Débit 5G et double SIM et MediaTek Dimensity 700

Le POCO M3 Pro est le premier de la marque à intégrer un MediaTek Dimensity, pour des performances et une vitesse globales améliorées. Ainsi, le processeur Dimensity 700 garantit des performances de haut niveau tout en maintenant une consommation d’énergie réduite et une autonomie plus longue grâce à sa technologie de traitement en 7nm. Avec son modem 5G intégré, le smartphone prend en charge la double veille 5G, offrant aux utilisateurs une 5G toujours activée sans devoir changer de carte SIM.

Par ailleurs, les performances de haut niveau du POCO M3 Pro 5G donnent accès à une expérience de divertissement exceptionnelle : le processeur arbore en effet une conception octa-core avancée, avec deux cœurs Cortex-A76 fonctionnant jusqu’à 2,2 GHz. Le processeur est associé au GPU Mali-G57, une nouvelle architecture GPU qui offre 30% de densité de performances et d’efficacité énergétique supplémentaires. En plus de la toute nouvelle technologie de stockage UFS 2.2, la puce fait de l’appareil un véritable champion du divertissement qui charge et affiche sans effort les fichiers vidéo, les jeux les plus gourmands et bien plus encore.

Une expérience gaming fluide et rapide avec l’écran Full HD+ 90Hz

Le POCO M3 Pro 5G apporte une expérience utilisateur dépassant toutes les attentes : avec un taux de rafraîchissement de 90Hz, le POCO M3 Pro 5G affiche des images plus rapidement pour une expérience encore plus fluide. Le smartphone passe également de l’affichage DotDrop du POCO M3 à une version DotDisplay et la fonction DynamicSwitch permet à l’écran de basculer automatiquement entre 90Hz, 60Hz, 50Hz et 30Hz, adaptant le taux de rafraîchissement au contenu visionné tout en économisant de l’énergie.

L’écran Full HD+ de 6,5″ affiche des images avec une résolution claire de 1080P, là où les deux capteurs de lumière à l’avant et à l’arrière permettent une détection de lumière à 360° : l’écran s’ajuste ainsi intelligemment et précisément entre 4096 niveaux de luminosité pour une visibilité optimale.

Une expérience complète grâce à la triple caméra 48MP et une autonomie de champion

La triple configuration photo du POCO M3 Pro 5G se compose d’une caméra principale de 48MP, une caméra macro de 2MP ainsi qu’un capteur de profondeur de 2MP, pour une expérience des plus complètes : le capteur principal de 48 MP permet aux utilisateurs de capturer des photos plus claires et plus précises, en particulier dans des conditions de faible éclairage. Une multitude de fonctionnalités logicielles telles que le mode nuit, la vidéo Time-lapse et le Timed Burst, augmentent considérablement les possibilités d’utilisation et de créativité photo et vidéo, le tout à un prix très accessible.

Toute cette puissance est prise en charge par une batterie de 5000 mAh qui peut durer jusqu’à 2 jours et plus. Grâce à une charge rapide de 18W et un chargeur intégré de 22,5 W, les utilisateurs peuvent recharger leur smartphone et reprendre leurs activités en un rien de temps.

Faites la différence avec un design incurvé 3D pour un maximum d’ergonomie

Le POCO M3 Pro 5G ne reprend pas les conceptions classiques des smartphones au profit d’une idée bien unique : ce nouveau smartphone est doté d’une conception ergonomique incluant un dos incurvé en 3D et une finition brillante. Il est confortable à tenir en main et se démarque avec un look élégant et haut de gamme. Le ratio écran / corps de 91% garantit une expérience immersive et une sensation premium. Le téléphone est disponible en trois couleurs tendance : Noir intense, Bleu glacier et Jaune POCO.

Le POCO M3 Pro 5G a été conçu avec les notions de convivialité, offrant une large palette de fonctionnalités et une utilisation quotidienne intuitive, y compris un capteur infrarouge, le NFC et une prise jack 3,5mm.

