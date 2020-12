Le prix des AirPods 2 (avec boitier de charge filaire) tombe à 133 euros !

Les incontournables AirPods (2e génération) d’Apple sont aujourd’hui en promotion sur Amazon. Les écouteurs true wireless sont actuellement proposés à seulement 133 euros.

Idéale pour les possesseurs d’un iPhone ou d’un appareil étiqueté Apple, cette paire d’écouteurs sans fil est un bonheur à utiliser au quotidien. Les écouteurs Bluetooth les plus vendus depuis leur sortie sont en promotion sur Amazon. Au lieu de 179 euros, les AirPods de 2e génération avec boîtier de charge filaire sont à 133 euros.

Les Apple AirPods 2 en détail

La 2e itération des célèbres écouteurs sans fil de la pomme a été lancée en début d’année. Ces AirPods reprennent donc avec brio les qualités de la première mouture, à savoir un fonctionnement ultra simple et d’excellentes performances sonores. La connexion entre votre appareil et les écouteurs est stable, et le son reste toujours de qualité.

La 2e version des Airpods est équipée par la puce Apple H1, qui permet aussi d’améliorer l’autonomie. Avec une seule charge, vous pouvez atteindre 5 heures d’écoute. Si vous disposez d’un iPhone, d’un iPad ou d’un Mac, vous pourrez maximiser l’expérience en profitant de fonctionnalités exclusives : recevoir et passer des appels téléphoniques ou utiliser l’assistant vocal Siri. Côté fonctionnement, on retrouve plusieurs features pratiques au quotidien comme un mode Play/Pause qui s’active automatiquement en retirant et remettant une oreillette ou encore une commande à configurer via un double tap.

À noter que si vous disposez d’un appareil Android, il est également possible d’utiliser ces écouteurs par le Bluetooth 5.0. Toutefois, leur utilisation est limitée, et vous ne pourrez pas utiliser les gestes comme le double tap. La version proposée ici inclut un boîtier de charge filaire, ce qui vous offre plus de 24 heures d’écoute et 18 heures de conversation. Pour seulement 15 minutes de charge dans le boîtier, vous obtenez jusqu’à 3 heures d’écoute.