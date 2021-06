Le robot aspirateur Dreame D9 bénéficie d’une belle réduction aujourd’hui

Les tâches ménagères peuvent être un véritable calvaire pour certaines personnes. Cependant, cette promotion sur le Dreame D9 pourrait vous faire totalement changer d'avis et vous aider dans l'entretien de votre foyer.

Le robot aspirateur Dreame D9 est actuellement en promotion sur AliExpress. © Dreame

Que l’on soit maniaque, ou pas, le ménage n’est jamais une tâche plaisante, surtout lorsque l’on a des enfants ou encore des animaux de compagnies. Ces chers petits mettent des miettes de pain partout et de leurs côtés, vos animaux laissent leurs poils trainer partout. Cela vous oblige à passer l’aspirateur beaucoup plus souvent. Néanmoins, grâce au Dreame D9, cette corvée pourrait devenir beaucoup plus plaisante. Vous pourrez profiter de vos proches, sans vous soucier de cette (fichue) tâche ménagère. Si c’est votre souhait le plus cher, sachez qu’il vous sera possible d’économiser du temps ainsi que de l’argent grâce à la promotion du Dreame D9. Le robot aspirateur est actuellement en promotion sur Aliexpress au prix de 212 € au lieu de 300 € à l’aide du code dmd9rv88 (-88 €).

Dites stop aux corvées grâce au Dreame D9

Oui, il est possible de se soulager, et se prélasser en revenant du travail grâce au Dreame D9. Il y aura seulement deux étapes à faire avant d’atteindre votre objectif : appairer le robot aspirateur à votre réseau et le programmer selon vos préférences. De son côté, le Dreame D9 commencera simplement sa tâche tout en laissant un sol propre comme après un vrai ménage. Votre seul travail sera simplement de le vider en rentrant du travail, un gain de temps, car vous pourrez vous reposer et profiter de votre famille.

En ce qui concerne la partie plus technique, le Dreame D9 se compose d’une puissance d’aspiration de 3 000 Pa, ce qui est légèrement supérieur à la moyenne. Grâce à sa puissance d’aspiration, aucun cheveu, saleté ou encore poils d’animaux ne lui résisteront. Cette dernière est largement suffisante pour le commun des mortels. D’ailleurs, de plus en plus d’entreprises n’hésitent plus à s’équiper de ce genre de robot aspirateur afin de soulager le travail des personnes de l’entretien.

Une navigation au millimètre près

Côté design, le Dreame D9 ne révolutionnera pas le domaine, il passera sur la plupart des meubles vendus dans le commerce, afin d’éliminer toute la poussière qui peut se stocker dessous. Cette précision est possible à l’aide du capteur laser présent sur le dessus du robot aspirateur. Le laser viendra en complément des capteurs gérer la navigation du Dreame D9. Cela lui permettra de ne plus se cogner comme une brute dès le premier obstacle.

En plus de ça, vous pourrez compter sur son mode serpillère pour blêmir littéralement la poussière qui aurait pu passer au travers des filtres du Dreame D9. Vous aurez donc une maison propre dès votre retour du travail. D’ailleurs, vous pourrez compter sur sa batterie de 5 200 mAh pour réaliser qu’il puisse réaliser un cycle de nettoyage s’en devoir aller en charge. En bref, l’assistant, votre maitre de maison ou encore votre meilleur allié pour changer considérablement votre cadre de vie. Le Dreame D9 est actuellement en promotion sur Aliexpress au prix de 212 € au lieu de 300 € à l’aide du code dmd9rv88 (-88 €).

