Des centaines de produits à 1 euro chez AliExpress, comme l’enceinte Xiaomi ou des écouteurs Redmi !

Pendant plusieurs jours, venez profiter de promotions très alléchantes chez AliExpress. Le revendeur a d’ailleurs mis à dispositions pour les nouveaux clients un code promotionnel. L’occasion de s’équiper d’objets high-tech pour les vacances et la rentrée à moindre prix !

© CardMapr.nl / Unsplash

La date fatidique des grandes vacances approche à grands pas. Pour beaucoup, cette année a été très difficile, notamment à cause des cours en hybride, les classes fermées à cause de la COVID-19 et pour d’autres raisons (dépression, etc.). Cependant, vous pouvez remédier à tout ça et vous préparer à passer d’excellentes vacances à l’aide des milliers de bons plans sur AliExpress. Pendant 78 jours, vous aurez l’occasion d’acquérir à des prix complètement dérisoires vos appareils high-tech préférés afin de passer des vacances de folies au bord de l’eau ou en pleine campagne. Les nouveaux inscrits auront la possibilité d’utiliser un des deux codes : FRQ1NB5 pour avoir cinq euros de réduction sur le panier dès dix euros d’achat ou FRQ1NB3 afin d’avoir trois euros de réduction dès quatre euros d’achat. Si ce bon plan vous intéresse, venez vite découvrir les produits qui vous attendent chez AliExpress. D’ailleurs, voici les bons plans qui pourraient vous intéresser !

Profiter des offres Aliexpress

La batterie externe de 10 000 mAh, la YKZ PowerCore est en promotion sur AliExpress

Si vous prévoyez de partir en vacances dans des contrées lointaines, la YKZ PowerCore vous sera très utile. En effet, si vous avez l’intention de faire beaucoup de randonnées, ou d’aller bronzer à la plage, la batterie de 10 000 mAh vous sera d’un grand secours. Cette dernière possède suffisamment de batteries pour charger entièrement un Samsung Galaxy S21 Ultra ou encore l’iPhone 12 Pro max. La YKZ PowerCore possède deux ports, un port microUSB ainsi qu’un port USB-C. La batterie externe de 10 000 mAh est capable d’envoyer 10,5 watts afin de recharger rapidement vos appareils. En bref, c’est la batterie qu’il vous faut absolument pour les vacances et la rentrée.

Le support Iniu pour voiture

Vous prévoyez de partir en vacances ? Vous souhaitez utiliser votre smartphone comme GPS, car votre voiture n’est pas équipée de cette option ? Le support pour voiture Iniu est le gadget qu’il vous faut. Que vous le colliez au parebrise, ou sur le tableau de bord de votre voiture, vous aurez la possibilité d’y loger un iPhone 12 Pro max sans aucun problème. D’ailleurs, si vous avez un copilote pendant votre voyage, ce dernier pour le diriger vers lui afin de vous aider pour arriver à destination sans accro. D’ailleurs, cette promotion tombe à point nommé pour les vacances, car il est strictement interdit d’utiliser son smartphone lorsque l’on conduit. Il n’est pas non plus recommandé de le poser sur le compteur kilométrique de votre voiture, beaucoup de personnes font ça, mais cela peut provoquer des accidents et donc, ruiner vos vacances. Le support pour voiture Iniu est actuellement en promotion au prix d’un euro symbolique sur AliExpress, pourquoi vous vous en priverez ?

Xiaomi Mi Compact Bluetooth Speaker, l’enceinte connectée qui se glisse dans un sac

Quand on part dans un camping, en randonnée ou à la plage, avoir un peu de musique avec soi fait toujours plaisir. La Xiaomi Mi Compact Bluetooth Speaker répondra à tous vos besoins au moment venu. Cette mini enceinte connectée possède une taille parfaite pour vos vacances. Très petite, elle se glissera facilement dans un sac à main, un sac de plage ou encore dans un sac à dos. Vous aurez ainsi l’opportunité d’écouter de la musique où que vous soyez, même au milieu d’une forêt pendant votre randonnée. Elle est compatible avec tous les smartphones du marché et peut s’appairer à un ordinateur portable qui est équipé du Bluetooth. La Xiaomi Mi Compact Bluetooth Speaker est vraiment l’enceinte à brandir à n’importe quelle occasion d’autant plus qu’elle est en promotion sur AliExpress au prix symbolique d’un euro.

D’autres promotions vous attendent jusqu’à 1er septembre chez AliExpress

Si vous êtes fans des appareils high-tech et que vous prévoyez de vous équiper pour vos vacances ou pour la rentrée, sachez qu’il est possible d’acquérir jusqu’au 1er septembre 2021 des gadgets très utiles. N’oubliez pas d’entrer le code FRQ1NB5 pour avoir cinq euros de réduction sur le panier dès dix euros d’achat ou encore le code FRQ1NB3 afin d’avoir trois euros de réduction dès quatre euros d’achat. Foncez vite sur AliExpress pour vous équiper afin de partir l’esprit tranquille !

