Le Samsung Galaxy A20e est à 1€ grâce au forfait 50 Go de Bouygues Telecom

Nouvelle année, nouveau bon plan chez Bouygues Telecom. L’opérateur propose le Samsung Galaxy A20e pour seulement 1 euro avec son confortable forfait 50 Go.

Pour bien commencer l’année, offrez-vous un Galaxy A20e à petit prix chez Bouygues Telecom. Le smartphone de Samsung est disponible à 1 euro seulement (et sans mensualités supplémentaires) grâce au forfait Sensation 50 Go. Vendu 189 euros seul, vous réalisez donc une économie de 188 euros ! Vous pourrez opter pour une livraison traditionnelle sous 48h ou profiter du Click and Collect, pour retirer votre smartphone en boutique dans les 2 heures qui suivent votre commande. Profitez-vite de cette offre avant qu’il ne soit trop tard.

Le Samsung Galaxy A20e : compacité, efficacité

Le Samsung Galaxy A20e est actuellement l’un des plus petits smartphones de Samsung et même du marché. Avec son écran de 5,8 pouces, il a en effet assez peu de concurrents. Il y a certes l’iPhone 12 Mini ou les Google Pixel qui se positionnent également sur ce segment compact, mais ils sont sensiblement plus onéreux. Autrement dit, le Galaxy A20e est le seul terminal compact à petit prix actuellement. C’est un très bon choix pour ceux qui veulent un téléphone facilement utilisable à une main sans avoir besoin de casser leur tirelire, surtout avec cette offre à 1 euro.

Dans le détail, il s’agit d’un écran LCD haute définition qui affichera parfaitement tous vos contenus. On connaît la maîtrise de Samsung en matière d’écran. Il est par ailleurs propulsé par un processeur 8 cœurs.

Sur la photo, son plus gros atout est la présence d’un capteur ultra grand-angle de 5 mégapixels à l’arrière. C’est un capteur très intéressant pour photographier des paysages notamment. Le capteur principal est quant à lui de 13 mégapixels et vous permettra de capturer des scènes quotidiennes sans problème.

Son autonomie saura répondre à tous vos usages. Grâce à son petit écran, le Galaxy A20e consomme assez peu, et sa batterie de 3000 mAh lui permet ainsi de tenir toute la journée. Enfin, Samsung oblige, il fonctionne avec l’interface OneUI, qui est aujourd’hui considérée comme l’une des meilleures du marché. À la fois jolie et pratique, c’est un plaisir de l’utiliser au quotidien.

Le forfait Sensation 50 Go à partir de 15,99€ par mois chez Bouygues Telecom

Ce forfait proposé par Bouygues Telecom inclut une enveloppe de données de 50 Go et comprend également les appels et SMS illimités en France, depuis l’Europe, et les DOM. Les voyageurs apprécieront aussi les 20 Go de données pour les DOM, et l’Union européenne. Le tarif de ce forfait 50Go est de 20,99 euros par mois pendant un an puis 30,99 euros. (avec un engagement de 24 mois). Bonne nouvelle, si vous êtes client Bbox, vous bénéficiez d’une réduction de 5 euros sur votre abonnement : 15,99€/mois la première année, puis 25,99€ ensuite.

Cet article est sponsorisé par Bouygues Telecom. Il a été réalisé par une équipe dédiée, indépendante de la rédaction du Journal du Geek.