Le Lenovo Legion Y540-15IRH avec une RTX 2060 profite de 399 € de réduction

L’ordinateur portable pour joueurs Lenovo Legion Y540-15IRH, avec une RTX 2060, est aujourd’hui disponible à 899,99 euros sur Cdiscount.

Cet ordinateur est conçu pour les joueurs réguliers, qui peuvent tout à fait travailler dessus sans aucun ralentissement. Il est actuellement sur Cdiscount avec une promotion de 399 euros. On le retrouve à 899,99 euros au lieu de 1299 euros.

Le Lenovo Legion Y540-15IRH en détail

Le Lenovo Legion Y540-15IRH est un ordinateur portable destiné aux joueurs relativement exigeants. Il s’appuie sur un écran de 15,6 pouces offrant une définition Full HD en 1920 x 1080p. Même si l’on aurait apprécié une plus grande résolution, cela a le mérite de ne pas consommer trop de performances et reste largement convenable pour jouer et regarder des contenus multimédias sur un écran de cette taille.

Pour tourner, l’ordinateur portable s’appuie sur un processeur Intel Core i5 (9e génération) 9300HF cadencé à 2,4 GHz. Ce n’est certes pas la dernière génération, mais c’est suffisant pour accomplir sans souci la plupart des utilisations, même gourmandes. Il en va de même avec la carte graphique, une NVIDIA GeForce RTX 2060, qui peut exécuter la totalité des jeux actuels dans une bonne qualité.

La mémoire est assurée par 8 Go de RAM couplés à un stockage de 512 Go de SSD (M2, NVMe). Les lancements d’application sont rapides, et tout est fluide. À l’instar des autres ordinateurs pour joueurs, l’autonomie n’est clairement pas le point fort de ce modèle, avec une limite à 3,4 heures en utilisation standard.

Du reste, on retrouve une connectique assez complète, avec 1 port USB 3,1 Gen 1 (Always On), 2 ports USB 3,1 Gen 1, 1 port USB-C 3.1 Gen 1/DisplayPort 1.2, 1 port HDMI, 1 port LAN, 1 Mini DisplayPort et 1 Prise combo casque/microphone.

Cet ordinateur est livré avec Windows 10 Edition Familiale 64 bits en français et dispose du Bluetooth, de quoi vous permettre de brancher facilement votre manette pour jouer en toute aise.