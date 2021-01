Le Samsung Galaxy Note 20 est disponible à moins de 700 euros (-27 %)

Le Samsung Galaxy Note 20 est un très bon modèle de smartphone sur le marché. Il embarque de bonnes performances, une interface agréable, un stylet toujours génial et un appareil photo impressionnant. Il est aujourd’hui disponible chez Boulanger à « seulement » 699 euros.

Avec le Black Friday, le Samsung Galaxy Note 20 était déjà commercialisé à 699 euros. Pour celles et ceux qui n’ont pas pu profiter de cette jolie remise, Boulanger remet le téléphone haut de gamme de Samsung à un tarif très avantageux. Le Galaxy Note 20 bénéficie actuellement d’une réduction de 27 %, passant de 959 euros à seulement 699 euros.

Le Samsung Galaxy Note 20 en détail

Avec la gamme des Galaxy S20 en 2020, Samsung aura connu une année remplie de succès. Le Galaxy Note 20 n’y est pas pour rien, tant le téléphone est bien conçu. Il s’appuie notamment sur une dalle remarquable, offrant un écran plat de 6,7 pouces (AMOLED) et une résolution Full HD (2400 x 1080) à 60 Hz. L’image est précise, et garantit un confort optimal pour regarder des films ou des séries.

Du côté des performances, le Samsung Galaxy Note 20 n’est pas en reste puisqu’il s’appuie sur la puissante puce Exynos 990. C’est la même que dans le Note 20 Ultra, et elle est capable de faire tourner n’importe quelle application sans aucun ralentissement. Pour l’épauler, le constructeur coréen a fait le choix d’inclure 8 Go de RAM, ce qui est classique, mais suffisant.

Enfin, on retrouve un bloc photo similaire à celui du Galaxy S20+ avec à l’arrière un module principal de 12 MP (f/1.8), un capteur 12 MP ultra grand angle et un capteur 64 MP permettant de simuler un zoom x3 (en croppant l’image). Côté vidéo, le Galaxy Note 20 peut filmer jusqu’en 8K à 24 fps (et en UltraHD à 60 fps pour la caméra avant). Les images sont très bien détaillées, les couleurs naturelles, peu importe le capteur. Même de nuit, le téléphone est en mesure de réaliser des photographies réussies, et bien gérer les sources lumineuses.

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter notre test du Samsung Galaxy Note 20.