Toujours aussi sympa, le Lenovo Smart Clock Essential est à moitié prix

Le Lenovo Smart Clock Essential remet au goût du jour les radios-réveils d’antan pour moins de 30 euros à la Fnac et chez Darty. Moitié prix.

Le Lenovo Smart Clock Essential est une déclinaison un peu moins chère du Lenovo Smart Clock classique. Il perd ainsi son écran couleur, mais garde tout son charme de réveille-matin avec supplément d’âme grâce à Google Assistant. C’est en quelque sorte une remise au goût du jour des radios-réveils du XXe siècle. Ce gadget sympathique est vendu habituellement 59 euros, mais à seulement 29 euros à la Fnac et chez Darty en ce moment.

Le Lenovo Smart Clock Essential en détail

Comme son nom l’indique, cette version « Essential » est une déclinaison du Lenovo Smart Clock premier du nom. Il reprend donc l’essentiel du concept avec quelques ajustements. Pour résumer, il s’agit simplement d’un radio-réveil, mais avec Google Assistant. Il permettra donc de programmer votre réveil à la voix, pour ouvrir les yeux avec votre station préférée ou votre musique préférée. On retrouve en fait toutes les fonctionnalités d’un Google Nest, avec, mais dans le corps d’un réveil-matin avec un petit écran numérique pour afficher l’heure et quelques infos supplémentaires comme la météo.

Contrairement au modèle de base, l’écran est ici noir et blanc et non tactile, vous ne pourrez donc pas regarder des vidéos dessus. Mais c’est finalement une fonctionnalité assez superflue sur ce genre d’objet qui, avec une diagonale de 4 pouces, n’a pas franchement vocation à faire de la vidéo. Vous pourrez également ajuster le volume et jouer avec quelques menus grâce à quatre boutons physiques sur le dessus. Contraire à l’ancien modèle, celui-ci ajoute en revanche une petite veilleuse à l’arrière. C’est toujours pratique.

Pour diffuser la radio ou la musique, il intègre évidemment une petite enceinte. Sans surprise, cette dernière n’animera pas une soirée, mais elle reste suffisamment performante pour une chambre et d’assez bonne qualité compte tenu de l’utilisation pour laquelle elle est pensée. Bref, c’est un chouette radio-réveil que l’on a beaucoup aimé. Et si vous ne nous croyez pas, vous pouvez lire notre test du Lenovo Smart Clock Essential. Spoiler : on lui a attribué un 8/10.